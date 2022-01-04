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Son Dakika: Binada yangın çıkartan kızdan şaşırtan sözler! 'Hep iftira atıyorlardı, bu defa ben yaktım'

04.01.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Antalya'da, 4 katlı apartmanın giriş katındaki elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan Dilan S. (21), "Hep iftira atıyorlardı. Bu defa da ben yaktım. Üstelik apartmanı değil yalnızca girişi yaktım. Ayrıca alkol oranım da sıfır" dedi. İşte son dakika haberinin detayları!

Son Dakika: Binada yangın çıkartan kızdan şaşırtan sözler! 'Hep iftira atıyorlardı, bu defa ben yaktım'

Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1055 Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Bina içinde birilerinin kavga ettiğini duyup, dışarı çıkan apartman sakinleri, merdiven boşluğundan duman yükseldiğini gördü. Kapı girişindeki elektrik panosunun yandığını fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

Yangını çıkardığı iddia edilen Dilan S. ise polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Dilan S., görüntü çeken gazetecilere, "Bana hep iftira atıyorlardı. Bu defa da ben yaktım. Üstelik apartmanı değil yalnızca girişi yaktım. Ayrıca alkol oranım da sıfır" diye seslendi.

ANNESİNE 'BİNAYI YAKACAĞIM' DEMİŞ

Apartmanda oturanlardan Sevda Canbaz da "Dilara S. apartmanda oturan kiracıdan, kirayı kendisi almak istemiş. Annesi de buna olur vermeyince Dilan S. 'Ben de bu binayı yakacağım' diye çıktı. Ben sesi duydum. Bir süre sonra da yangın çıktı" dedi.
Dilan S., işlemlerinin ardından polis merkezine götürüldü.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
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