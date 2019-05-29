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Apex Legends’ın gelirleri, 2 ay içerisinde neredeyse yüzde 75 azaldı

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TEKNOLOJİ  | 29.05.2019 09:27 | Son Güncelleme

Electronic Arts, Titanfall’un yapımcısı olan Respawn’a Battle Royale türünün revaşta olmasından olayı bu türde bir oyun yapmasını istemişti. Bir anda geliştirilen ve Titanfall evreninde geçen Apex Legends, kısa süre içerisinde büyük patlama yaşamıştı. Hatta Fornite yayıncısı olan Ninja bile oyun çıktığı ilk gün yayında oynamıştı.

Apex Legends’ın gelirleri, 2 ay içerisinde neredeyse yüzde 75 azaldı

Geçtiğimiz aylarda ilk sezonu başlayan oyunun, ilerleyen aylarda mobil platformlara da göz kırpacağı söyleniyordu. Ancak Apex balonu bugün çok kötü bir şekile patladı. Gelen bilgilere göre, Electronic Arts, Apex’ten artık kazanamıyor. Son iki ay içerisinde gelirleri neredeyse yüzde 75 eriyen Apex bir çok oyunun gerisinde kaldı.

Açıklamalara göre; Apex, Nisan ayında gelir olarak CS Go, Sekiro: Shadows Die Twice ve The Division 2’nin gerisinde kaldı. Battle Royale türündeki oyunun gelirlerinin neden bir anda eridiği ise henüz bilinmiyor. İlk sezona başlayan Apex’in, gelir anlamında sıçrama yaşaması beklenirken, gelirlerinin erimesi pek hoş değil. Bakalım Electronic Arts bu konu hakkında ne yapacak?

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Anahtar Kelimeler:
Electronic Arts Apex Legends Titanfal

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