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Apple Car iddialarından sonra... Apple'dan Canoo hamlesi gelebilir!

16.05.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın "Apple Car" adında bir elektrikli otomobil geliştirdiği uzun zamandır söyleniyor. Ancak ABD'li teknoloji devi otomobil projesini henüz gün yüzüne çıkarmış değil. Ünlü bir Apple analisti ise şirketin otomobil projesini canlandırmak adına olası bir satın alma yaparak Canoo isimli şirketi bünyesine katabileceğini iddia etti.

Apple Car iddialarından sonra... Apple'dan Canoo hamlesi gelebilir!

Apple'ın sürücüsüz araba projesi bir süredir dillerde. Ancak şirket içi sızıntılardan anladığımız kadarıyla otomobilin geliştirilmesinden sorumlu ekip, bazı önemli çalışanların işten ayrılması gibi büyük sorunlarla boğuştu. Buna rağmen Apple'ın bir elektrikli otomobil geliştirme fikrinden vazgeçmediği de sık sık dile getirildi. Şimdi ise ünlü bir Apple analisti, Apple'ın "Apple Car" (Project Titan) projesine dair yeni ve çarpıcı bir iddia ortaya attı.

APPLE, CANOO'YU MU SATIN ALACAK?

Ünlü Apple analisti Mark Gurman, haftalık bülteninde, şirketin otomobil projesini canlandırabilecek olası bir satın almayı gündeme getirdi. Buna göre Amerikan elektrikli araç üreticisi Canoo, Apple için potansiyel bir satın alma hedefi olabilir.

Gurman, Amerikan elektrikli araç üreticisi Canoo'nun bu yıl planlandığı kadar çok araç üretebilecek durumda olmayabileceğini ve çeşitli zorluklar yaşadığını söyleyerek bir alıcının Canoo için iyi bir şans olabileceğini belirtti. Apple'ın ise otomobil projesini geliştirmesine yardımcı olmak için Canoo'ya bir göz atabileceğini ifade etti.

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Canoo, farklı araç türlerine uygulanabilecek bir temel araç platformu geliştiriyor. Gurman ise, Apple'ın Canoo'nun Yaşam Tarzı (Lifestyle vehicle) aracıyla daha fazla ilgilenebileceğini söyledi.

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40 BİN DOLAR ALTI FİYAT

Canoo, minibüse benzeyen ancak limuzin benzeri arka koltuklara sahip bu aracı 2022'nin sonunda 40.000 doların altında bir fiyata piyasaya sürmeyi umuyor. Apple'ın otomobil proje ekibi üyeleri ise kendi tasarımlarından bazılarının Canoo'nun geliştirdiğine benzer olduğunu öne sürüyorlar.

Gurman, iki şirketin daha önce 2020'de yatırımdan satın almaya kadar uzanan bazı fikirleri gündeme getirdiğini de paylaştı.

Canoo'nun eski CEO'su Ulrich Kranz'ın şu anda Apple Car projesinin üst düzey yöneticilerinden biri olduğu ve ekibin bazı eski Canoo mühendisleri olduğu düşünüldüğünde, iki şirketin potansiyel bir anlaşma hakkında konuşmaya başlaması zor olmayacaktır.

Apple, otomobiller için kendi kendine sürüş sistemleri yapmak için yapay zeka kullanan bir Amerikan teknoloji şirketi olan Drive.ai şirketini de benzer şekilde satın almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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