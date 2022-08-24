Apple Car üzerinde çalışmış mühendisten olay itiraf! Dengeleri sarsacak

Apple Car adıyla tanınan Apple imzalı otonom otomobil ile alakalı çok fazla şey duyuyoruz. Fakat sonuncusu eski Apple mühendisi Xiaolang Zhang hakkında oldu. Zhang'ın yaptığı itiraf ise Apple içi dengeleri değiştirecek cinsten.

İŞTE APPLE MÜHENDİSİNE YÖNELİK SUÇLAMALAR!

Xiaolang Zhang, 2015'ten 2018'e kadar Apple'ın "otonom araç" projesinde mühendis olarak çalışıyordu. Eski Apple çalışanı Zhang, Apple'dan gizli otomobil bölümü hakkındaki ticari sırları çalmakla suçlanıyordu. Xiaolang Zhang, San Jose’deki federal mahkemede suçunu kabul etti.

Zhang, şirketin otomobil projesiyle ilgili dosyaları, özellikle de otonom bir araç için bir devre kartının mühendislik şemalarını içeren 25 sayfalık bir belgeyi indirmekle, Apple’ın prototiplerini ve prototip gereksinimlerini açıklayan referans kılavuzları ve PDF’ler almakla suçlandı. Ayrıca gizli materyalleri Çinli şirket XPeng'e aktarmaya çalıştığı da söyleniyor.

Zhang, Apple'daki işinden ayrıldığında amirine, XPeng olarak da bilinen Çinli bir elektrikli araç girişimi olan Guangzhou Xiaopeng Motors Technology için çalışacağını söylemiş.

Apple'ın soruşturmasına göre Zhang’ın şirket veritabanlarından belge ve bilgi indirdiği de tespit edildi. Apple'ın kameralarının, Zhang’ın laboratuvarlara girdiğini ve daha sonra devre kartları ve bir Linux sunucusu çıkardığını bile kaydettiği belirtildi.

Zhang suçundan dolayı 10 yıl hapis ve 250 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

SUÇLAMALARLA ORTAYA ÇIKTI: DEMEK Kİ DOĞRUYMUŞ

Suçlamalar, Apple’ın hala çoğu zaman kabul etmediği bir şeyi bir nevi ortaya çıkartmış da oldu; Apple, demek ki gerçekten de kendi içinde otonom elektrikli araçlar geliştiriyor.

