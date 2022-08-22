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Apple'dan ters köşe gelebilir! iPhone 14 Max'i bekleyenlere kötü haber

22.08.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialara göre, Apple'ın önümüzdeki ay tanıtacağı iPhone 14 serisinde iPhone 14 mini olmayacak. Yeni modeller, iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'ten oluşacak. Fakat son bir rapora göre, Apple ters köşe yapabilir.

Apple'dan ters köşe gelebilir! iPhone 14 Max'i bekleyenlere kötü haber

Apple iPhone 14 serisini büyük ihtimalle önümüzdeki ay tanıtacak. Şirketin merakla beklenen yeni akıllı telefon modelleri için neredeyse her gün yeni bilgiler geliyor. Bu bilgiler biri iPhone 14 mini ile alakalıydı. İddialara göre, Apple'ın iPhone 12 mini ve iPhone 13 mini'nin iyi performans göstermemesi nedeniyle mini'yi iPhone 14 serisinden çıkaracağı, yani iPhone 14 mini'nin piyasaya sürülmeyeceği iddia ediliyordu. Şirketin 5.4 inç ekrana sahip iPhone 14 mini yerine ise 6.7 inç ekrana sahip iPhone 14 Max'i çıkaracağı konuşuluyordu.

Birkaç sızıntı da mini'nin gerçekten iPhone 14 serisinde yer almayacağını göstermişti. Bu yüzden herkes bu yıl yeni bir mini iPhone gelmeyeceğini kabullenmişti. Fakat ilginç bir gelişme yaşandı.

iPhone 14 mini

iPHONE 14 MINI Mİ GELİYOR?

Sızıntı kaynağı Evan Blass, Asyalı bir kaynağın iPhone 14 serisinin iPhone 14 mini, iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'ten oluşacağını söylediği bir rapor yayınladı. Yayınlanan raporla birlikte iPhone 14 mini'nin piyasaya sürülme ihtimali doğdu.

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Ancak rapor şüpheyle karşılandı. Blass de haberi hızlı bir şekilde güncelledi ve başka bir kaynaktan Apple'ın üretim hattında iPhone 14 Max olduğunu doğruladığını ekledi. Yine de iPhone 14 mini adının bir raporda geçmesi iPhone 14 mini bekleyenleri umutlandırdı, iPhone 14 Max bekleyenlere ise "acaba" dedirtti.

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akıllı telefon Apple iPhone
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