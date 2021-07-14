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Apple'dan iPhone 13 hamlesi!

14.07.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, iPhone 13 için kollarını sıvadı. Yeni bir rapora göre teknoloji devi, iPhone 13 modellerinin üretimini 90 milyon adede yükseltmeyi planlıyor.

Apple'dan iPhone 13 hamlesi!

iPhone 13 ailesi için bekleyiş sürüyor. Apple'ın şu sıralar kapalı kapılar ardından iPhone 13 modellerini test ettiği tahmin ediliyor. Aynı zamanda sızan fotoğraflardan da iPhone 13 modellerinin tasarımına dair ipuçları çıkartılıyor. Hal böyleyken, yeni modellere yönelik bazı raporlar da yayınlanıyor. Bu raporlardan biri iPhone 13 modellerinin üretimine odaklanıyor.

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APPLE YÜZDE 20 ARTIŞ İSTİYOR

Mark Gurman ve Debby Wu tarafından hazırlanan rapora göre Apple, tedarikçilerden bu yıl 90 milyon yeni nesil iPhone üretmelerini istedi. Bu, geçen yıl 72 milyon adet üretilen iPhone 12 serisine kıyasla yüzde 20'ye varan bir artış demek.

Rapor ayrıca, iPhone 13 modellerinin özelliklerine yönelik beklentileri de özetliyor. Bu beklentiler şöyle sıralanıyor:

  • Mevcut boyutlarda dört farklı model
  • Değişken ekran yenileme hızı için LTPO ekranlı en az bir model
  • Daha küçük çentik
  • Kamera geliştirmeleri, gelişmiş optik yakınlaştırma
  • A14 gibi 6 çekirdekli mimariye sahip bir çip
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iPHONE 13 NE ZAMAN TANITILACAK?

iPhone 13 ailesinin eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Eylül ayında karşımıza çıkacak ailede iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere 4 farklı modelin yer alması öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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