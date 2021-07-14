Apple'dan iPhone 13 hamlesi!

iPhone 13 ailesi için bekleyiş sürüyor. Apple'ın şu sıralar kapalı kapılar ardından iPhone 13 modellerini test ettiği tahmin ediliyor. Aynı zamanda sızan fotoğraflardan da iPhone 13 modellerinin tasarımına dair ipuçları çıkartılıyor. Hal böyleyken, yeni modellere yönelik bazı raporlar da yayınlanıyor. Bu raporlardan biri iPhone 13 modellerinin üretimine odaklanıyor.
Mark Gurman ve Debby Wu tarafından hazırlanan rapora göre Apple, tedarikçilerden bu yıl 90 milyon yeni nesil iPhone üretmelerini istedi. Bu, geçen yıl 72 milyon adet üretilen iPhone 12 serisine kıyasla yüzde 20'ye varan bir artış demek.
Rapor ayrıca, iPhone 13 modellerinin özelliklerine yönelik beklentileri de özetliyor. Bu beklentiler şöyle sıralanıyor:
iPhone 13 ailesinin eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Eylül ayında karşımıza çıkacak ailede iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere 4 farklı modelin yer alması öngörülüyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum