iPhone 13 serisi için yeni bilgi! Bu yıl olmayacak

Apple LiDAR sensörünü iPhone modellerine iPhone 12 serisi ile birlikte getirdi. Daha önce iPad Pro'da karşımıza çıkan sensör, böylece iPhone kullanıcılarının da kullanımına sunuldu. Ancak iPhone 12 serisindeki her modelde LiDAR sensörü yer almadı. Apple bunun yerine sadece iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde LiDAR sensörüne yer verdi. Bu yıl bunun değişebileceği ve iPhone 13 modellerinin tümünde LiDAR sensörün yer alabileceği söyleniyordu. Bu konuda hayalleri suya düşürebilecek bir bilgi geldi.

iPHONE 13'TE LiDAR SENSÖR OLACAK MI?

Bir sızıntı kaynağının paylaştığına göre Apple bu yıl LiDAR sensörün kullanımına ilişkin herhangi bir değişiklik yapmayacak. Yani LiDAR sensörü sadece iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde (Serinin iPhone 12s olarak adlandırılabileceği de düşünülüyor) yer alacak. iPhone 13 mini ve iPhone 13'te ise LiDAR sensörü bulunmayacak.

APPLE LiDAR SENSÖRÜ İSTEMİŞ!

Sızıntı kaynağının dediklerine bakılırsa Apple bu yılın başlarında tüm iPhone 13/iPhone 12S modellerini LiDAR sensör ile piyasaya sürmek istiyordu, ancak bir nedenden dolayı bu yıl bu istek gerçekleşmeyecek ve iPhone 12 modellerinde olduğu gibi LiDAR sensör sadece Pro iPhone modellerine gelecek.

Apple'ın iPhone 13 ailesini eylül ayında tanıtması bekleniyor.

LiDAR NEDİR?

LiDAR, radar teknolojisine oldukça benzer bir teknolojidir. Nesnenin veya bir yüzeyin uzaklığını anlamak için radyo dalgaları yerine ışık yani lazer darbelerini kullanır.

