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iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'nun kılıfları sızdırıldı! İşte görüntüleri

08.07.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 13 ailesi merakla bekleniyor. Şimdi ise bu bekleyişi daha da çarpıcı hale getirecek bir sızıntı ortaya çıktı. iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'ya ait olduğu söylenen kılıfların fotoğrafları internete düştü.

iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'nun kılıfları sızdırıldı! İşte görüntüleri

iPhone 13 ve iPhone 13 Pro modelleri için Apple'dan büyük bir beklenti var. Bu beklentinin nedenlerinden biri de yeni nesil iPhone'ların daha büyük kameralara sahip olacağı söylentisi. İddia kaynakların söylediğine bakılırsa daha büyük kameralar, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'ten oluşacağı aktarılan yeni iPhone'lara daha gelişmiş bir kamera performansı sağlayacak.

iPhone 13 mini, son mini iPhone olabilir!iPhone 13 mini, son mini iPhone olabilir!

Yeni iPhone modelleri hakkındaki söylentiler böyleyken, dikkat çeken bir sızıntı yapıldı. İddiaya göre sızıntı, iPhone 13 ve iPhone 13 Pro kılıflarının tam olarak nasıl olacağını şimdiden bizlere gösteriyor.

Weibo'da paylaşılan görüntülerde, iPhone 13 ve iPhone 13 Pro modellerinin kılıfları yer alıyor. Bir görüntüde ise iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro için tasarlandığı söylenen bir silikon kılıfın içinde görülüyor.

iPHONE 13 PRO'NUN ARKASININ YARISINI KAPLIYOR

iPhone 12 Pro'nun kılıfın içinde yer aldığı görüntüde, telefonun iPhone 13 Pro'nun kılıfına uyduğu ancak arka kamera bölümünde büyük ölçüde boşluk kaldığı açıkça gösteriliyor.

iPhone 13 Pro kılıf-1

Bu, eğer boyutlar doğruysa iPhone 13'deki kamera adacığının telefonun arka panelinin yarısından fazlasını kaplayacağı anlamına geliyor.

iPhone 13 Pro kılıfı-2

Söylenenlere bakılırsa iPhone 13 Pro'daki daha büyük kameralarının en büyük nedenlerinden biri, iPhone 12 Pro Max'te kullanılan sensör kaydırmalı görüntü sabitleme teknolojisi.

iPhone 13 Pro kılıfı-3

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Bu teknolojinin iPhone 13 modellerinin tümünde kullanılacağı söyleniyor. Tabii ki iPhone 13 Pro'da da. Apple'ın ayrıca daha büyük kamera sensörleri üzerinde çalıştığı da iddia ediliyor.

iPHONE 13 VE iPHONE 12 DE KARŞILAŞTIRILDI

Son olarak iPhone 13'ün de kılıfı gösterilmiş durumda. Bu kılıf ise iPhone 13 ve iPhone 13 mini'de kameraların tasarımının değişeceğini yansıtıyor. Kılıfa bakılırsa iPhone 13 ve iPhone 13 mini'nin büyüyen çift kamerası çapraz bir şekilde konumlandırılacak.

iPhone 13 kılıfı

Çapraz kamera kurulumu, Apple'ın daha büyük bileşenleri eskisinden çok daha büyük olmayan bir çıkıntıya sığdırabileceği anlamına geliyor.

Tersine şarj iPhone 13’de kullanılabilirTersine şarj iPhone 13’de kullanılabilir

Ancak nihayetinde Apple'ın planlarının tüm ayrıntılarını ve iPhone 13 ailesinin kamera tasarımlarının tıpkı sızan kılıfların gösterdiği gibi olup olmadığını öğrenmek için Eylül ayına kadar beklememiz gerekecek.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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