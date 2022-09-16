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Apple doğruladı: iPhone 14'te can sıkan sorun!

16.09.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 14 için sipariş süreci başlarken, Apple yeni iPhone'larda çıkabilecek can sıkan bir sorunu doğruladı. Sorun, ilk kurulum sırasında cihaz aktivasyonu gerçekleştirilirken ortaya çıkabiliyor. Teknoloji devi sorunu araştırıyor. Türkiye dahil birçok ülkede iPhone 14, iPhone 14 Pro ve ‌iPhone 14 Pro‌ Max'in ön siparişleri başladığından söz konusu sorun "zamansız" olarak değerlendiriliyor.

Apple doğruladı: iPhone 14'te can sıkan sorun!

iPhone 14 aktivasyon sorunu ile gündemde. Apple, yeni iPhone'larını etkinleştiren müşterilerin, ilk kurulum sırasında cihaz aktivasyonunun Wi-Fi üzerinden gerçekleşmediği bir sorunla karşılaşabileceğini ve sorunun "araştırma altında" olduğunu doğruladı.

iPHONE 14'TE AKTİVASYON SORUNU

MacRumors tarafından paylaşılan bir notta Apple, iOS 16 için Wi-Fi ağlarıyla cihaz aktivasyonlarını etkileyebilecek bilinen bir sorun olduğunu söyledi.

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Apple, sorunu çözmek için kullanıcıların ilk kurulum sürecinde bir Wi-Fi ağına bağlanmaları istendiğinde "Mac'e veya iTunes ile bir PC'ye bağlan" seçeneğini seçmelerini ve ardından bir önceki ekrana dönüp Wi-Fi ile bağlantıyı tekrar denemeleri gerektiğini kaydetti. Apple, destek çalışanlarının ise bu sorun için bir onarım kaydı oluşturmamaları gerektiğini ifade etti.

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SORUN ZAMANSIZ GELDİ

Dünya çapında birçok tüketici iPhone 14 , iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ön siparişleri vermeye başladı. Hatta yeni iPhone'lar bugün bazı ülkelerde satışa çıkacak. Aktivasyon sorunu ise tam da tüketicilerin yeni iPhone'larını alıp ilk kurulumunu yapacakları dönemde yaşandı. Bu yüzden sorun "zamansız" olarak nitelendirildi.

Yeni iPhone 14 modelleri için kurulum sırasında aktivasyonla ilgili bir sorunu gideren iOS 16.0.1 güncellemesi ise yayınlandı. Ancak kullanıcılar kutudan çıkardıkları iPhone 14'lerini etkinleştirirken sorun yaşayabilirler. Kullanıcıların sorunu düzeltmek ve yeni iPhone'u etkinleştirmek için, iPhone'larını bir Mac veya bilgisayar yoluyla iOS 16.0.1'e geri yüklemelerinin gerekebileceği belirtildi.

Apple bir destek belgesinde ise, yeni iPhone 14 ve iPhone 14 Pro sahiplerine, yeni iPhone'larını iOS 16.0.1'e güncelleyene kadar "iMessage ve FaceTime etkinleştirmeyi tamamlayamayabilir" dedi.

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