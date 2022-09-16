iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max Türkiye’de ön siparişe sunuldu! İşte iPhone 14 fiyatları

Apple, iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerini Türkiye'de ön siparişe açtı. Üç iPhone 14 modelinden birini satın almak isteyen tüketiciler, Apple'ın resmi Türkiye sitesi üzerinden halihazırda ön sipariş verebiliyorlar.
iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in fiyatlarını ise şöyle sıralanıyor;
iPhone 14 fiyatları
iPhone 14 Pro fiyatları
iPhone 14 Pro Max fiyatları
iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri 23 Eylül’de ise raflardaki yerini alacak.
iPhone 14 Plus için ön sipariş süreci ise henüz başlamadı. iPhone 14 Plus'ın ne zaman ön siparişe açılacağı ise tüketiciler tarafından merak ediliyor.
Apple iPhone 14 Plus konusunda sadece "yakında sizinle" ibaresini kullanıyor. Herhangi bir tarih vermiyor. iPhone 14 Plus'ın fiyatları ise şöyle;
Okuyucu Yorumları 0 yorum