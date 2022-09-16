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iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max Türkiye’de ön siparişe sunuldu! İşte iPhone 14 fiyatları

16.09.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın 7 Eylül etkinliğinde tanıtılan iPhone 14 serisinin iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max Türkiye'de ön siparişe açıldı. Ailenin yeni üyesi iPhone 14 Plus ise henüz ön siparişe açılmadı. Yakında geleceği söylenen iPhone 14 Plus'ın ne zaman ön siparişe açılacağı ise merak ediliyor.

iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max Türkiye’de ön siparişe sunuldu! İşte iPhone 14 fiyatları

Apple, iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerini Türkiye'de ön siparişe açtı. Üç iPhone 14 modelinden birini satın almak isteyen tüketiciler, Apple'ın resmi Türkiye sitesi üzerinden halihazırda ön sipariş verebiliyorlar.

İŞTE IPHONE 14 FİYATLARI

iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in fiyatlarını ise şöyle sıralanıyor;

iPhone 14 fiyatları

  • 128 GB - 30.999 TL
  • 256 GB - 33.599 TL
  • 512 GB - 38.899 TL

iPhone 14 Pro fiyatları

  • 128 GB - 39.999 TL
  • 256 GB - 42.599 TL
  • 512 GB - 47.899 TL
  • 1 TB - 53.199 TL

iPhone 14 Pro Max fiyatları

  • 128 GB - 43.999 TL
  • 256 GB - 46.599 TL
  • 512 GB - 51.899 TL
  • 1 TB - 57.199 TL

iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri 23 Eylül’de ise raflardaki yerini alacak.

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iPHONE 14 PLUS HENÜZ ÖN SİPARİŞE AÇILMADI

iPhone 14 Plus için ön sipariş süreci ise henüz başlamadı. iPhone 14 Plus'ın ne zaman ön siparişe açılacağı ise tüketiciler tarafından merak ediliyor.

iPhone 14

Apple iPhone 14 Plus konusunda sadece "yakında sizinle" ibaresini kullanıyor. Herhangi bir tarih vermiyor. iPhone 14 Plus'ın fiyatları ise şöyle;

  • 128 GB - 34.999 TL
  • 256 GB - 37.599 TL
  • 512 GB - 42.899 TL
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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Türkiye iPhone iphone 14
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