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Apple Google'a alternatif arama motoru geliştiriyor iddiası!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.10.2020 17:19 | Son Güncelleme

Apple ile Google arasındaki arama motoru iş birliğine ABD'de açılan monopol davası damga vurdu. Bu dava ile birlikte iddialara göre Apple, kendi arama motorunu geliştirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Apple Google'a alternatif arama motoru geliştiriyor iddiası!

Apple imzalı arama motorunun uzun bir süredir geliştirilmekte olduğu yazılıp çiziliyor. Apple'dan ise konu hakkında henüz doğrulanmış bir bilgi olmamasına rağmen iddialar iyice ayyuka çıkmaya başlamış durumda. Öyle ki Financial Times'ın haberine göre Apple, arama motoru için çalışmalarına hız kazandırdı.

İOS 14 İLE APPLE ARAMA SONUÇLARI ÇIKARTIYOR

Financial Times'ın haberine göre Apple, iOS 14'te yerleşik olarak yapılan aramalarda internetten bulduğu sonuçları da kullanıcıların karşısına çıkarıyor. Bu da Apple'ın Google'sız aramalar yaptığını gösteriyor deniyor. Ayrıca Apple'ın yeni web gezgini AppleBot'u daha aktif hale getirmesi de arama motoru için veri topladığının bir kanıtı olarak sunulmuş durumda. Buna ek olarak haberde, Apple'ın Google'dan önemli bir işe alım da gerçekleştirdiği yazmakta. Hem de bundan iki yıl öncesinde.

Apple arama motoru

APPLE ARAMA MOTORU İÇİN İŞE ALIM YAPTI

Haberde ifadesi bulunan sektör kaynağı Bill Coughran, Apple'ın iki buçuk yıl önce Google'ın arama motoru yöneticisi John Giannandrea'yı Siri ve yapay zeka konusunda çalışmak için transfer ettiğini söyledi. Bu transfer her ne kadar normal bir işe alım gibi gözükse de arama motoru konusunda tecrübe bir ismin transferi, kaynağa göre Apple'ın arama motoru geliştirdiğine dair bir kanıt oluşturuyor. Buna ek olarak Apple'ın istediğinde geniş çaplı bir arama motoru geliştirecek ekibe sahip olduğu söyleniyor.

Eğer iddialar doğruysa Apple, ABD'de açılan dava da hesaba katıldığında birçok ürününde kendi arama motorunu kullanmaya başlayabilir. Tabi tüm bunların birer öngörü olduğunu belirtmek gerekiyor.

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