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Apple için yeni bir dönem başlayacak: Kendi ekranlarını kullanacak!

11.01.2023 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın 2024'ten itibaren iPhone ve Apple Watch gibi mobil cihazlarında kendi tasarladığı ekranları kullanmayı planladığı iddia edildi. Teknoloji devinin Samsung ve LG gibi ekran konusunda iş birliği yaptığı ortaklarına olan bağımlılığını azaltmak amacıyla böyle bir adım atacağı söyleniyor. İddialara göre geçiş, microLED ekran teknolojisini kullanacak bir Apple Watch ürünüyle başlayacak.

Apple için yeni bir dönem başlayacak: Kendi ekranlarını kullanacak!

Apple çok yakında ürünlerinde kendi ekranını kullanabilir. Çünkü Bloomberg'in haberine göre Apple, 2024'ten itibaren iPhone ve Apple Watch gibi mobil cihazlarda şirket içinde tasarladığı özel ekranları kullanmayı planlıyor. Apple'ın kendi ekranlarına geçmesi, Samsung ve LG'den oluşan ekran konusundaki iş ortaklarına daha az bağımlı olmasına yarar sağlayacak gibi görünüyor.

İLK ADIM APPLE WATCH'LA

İddiaya göre, Apple bu konudaki ilk adımı, 2024'ün sonunda çıkacak Apple Watch Ultra ile atacak. Bu cihaz microLED ekran teknolojisini kullanacak. MicroLED ekranı Apple Watch kullanıp tanıttıktan sonra, Apple bunları "iPhone" ve diğer cihazlara genişletecek. Ekranlar muhtemelen bir dış tedarikçi tarafından üretilecek, ancak Apple tarafından tasarlanacak.

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Bloomberg'e göre Apple, iPhone'lar, iPad'ler ve Mac'ler için kendi bileşenlerinden daha fazlasını yapmak adına çaba gösteriyor, böylece Cupertinolu teknoloji devinin çok sayıda üçüncü taraf bileşen tedarikçisiyle çalışmasına gerek kalmıyor.

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Örneğin Apple, iPhone'lar, iPad'ler ve Mac'ler için kendi A-serisi ve M-serisi yongalarını yapıyor. Ayrıca kendi modem yongaları ve diğer kablosuz yongalar üzerinde çalıştığı söyleniyor. Böylece şirketin Qualcomm ve Broadcom gibi tedarikçilerle ilişkilerini sonlandırabileceği dile getiriliyor.

"CAMIN ÜZERİNE BOYANMIŞ GİBİ"

Apple'ıın halihazırda Apple Watch için microLED ekranları test ettiği öne sürülüyor. İddialara göre microLED ekran teknolojisi, cihaza daha parlak ve daha canlı renkler ile iyileştirilmiş görüş açıları getirecek. Bloomberg, ekranların "içeriğin camın üzerine boyanmış gibi görünmesini sağladığı" iddiasında.

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