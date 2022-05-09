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Apple'ın 2021'de tanıttığı AirTag'e Huawei'den rakip: "Huawei Tag" yolda olabilir

09.05.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li teknoloji devi Apple, takip aksesuarı AirTag'i 2021 yılında tanıtmış ve piyasaya sürmüştü. Şimdi, Çinli teknoloji devi Huawei'nin Huawei Tag adında bir takip aksesuarı tanıtabileceği öne sürüldü.

Apple'ın 2021'de tanıttığı AirTag'e Huawei'den rakip: "Huawei Tag" yolda olabilir

Apple Bul ekosistemini 2021 yılında AirTag ile genişletmişti. iPhone'ların üreticisi şirket AirTag'in kullanıcıların önem verdiği eşyalarını bulmalarını sağladığını söylemişti. Şimdilerde ise AirTag'in rakibinin geleceğine yönelik yeni bir iddia mevcut. Bu anlamda dile getirilen şirket ise Huawei.

HUAWEI TAG ORTAYA ÇIKTI

Çin'den gelen iddialara göre; Huawe Cloud uygulamasında Huawei Tag isimli bir cihazdan bahsedildiği görüldü. Huawei Tag'in kullanıcıların kayıp kişisel eşyalarını doğru bir şekilde bulmalarını sağlayan ultra geniş bantlı (UWB) bir izleme cihazı olduğundan bahsediliyor.

Huawei Tag

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HUAWEI S-TAG DEMİŞLERDİ AMA...

Huawei'nin bir takip cihazı geliştirdiğine yönelik haberler ilk kez ortaya çıkmıyor. Daha önce markanın "Huawei S-Tag" ticari markası için başvurduğu iddia edilmişti. Son gelen bilgilerle birlikte ise cihazın piyasaya sürülmesinin yakında gerçekleşebileceği ve AirTag'e rakip olabileceği söylenmekte.

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