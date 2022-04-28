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Katlanabilir telefonların bir yenisi daha! Sızıntılarda görülen Huawei Mate Xs 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

28.04.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei, Mate Xs 2 olarak adlandırdığı yeni katlanabilir akıllı telefonunu tanıttı. Şirket, Mate Xs 2'nin özellikleri ile birlikte Mate Xs 2'nin fiyatını da paylaştı. İşte Huawei Mate Xs 2 hakkında merak edilenler...

Katlanabilir telefonların bir yenisi daha! Sızıntılarda görülen Huawei Mate Xs 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei Mate Xs 2'nin adını ilk defa duymuyoruz. Huawei, bir süredir sızıntılarda bahsi geçen yeni katlanabilir telefonun tanıtım tarihini geçtiğimiz günlerde resmi olarak açıklamıştı. Özellikleri ve tasarımı merak edilen telefon bugün Çin'de Huawei tarafından resmen tanıtıldı. Mate Xs 2, birçok benzer katlanabilir telefon gibi içe doğru değil, dışa doğru katlanıyor.

HUAWEI MATE XS 2'NİN ÖZELLİKLERİ

Huawei Mate Xs 2, 6,5 inçlik birincil ekrana sahip. Ekran açıldıktan sonra ise 7,8 inç'e genişliyor. Ekran 2840x2200 piksel çözünürlük, 120 Hz'e kadar yenileme hızı, 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Telefonun kalbinde Snapdragon 888 4G işlemcisi yatıyor. Bu işlemciye 8 GB RAM + 256/512 GB depolama ve 12 GB RAM + 512 GB depolama eşlik ediyor. 66W hızlı şarj destekli 4880 mAh batarya (30 dakikada yüzde 90 şarj olduğu iddiası var) ve HarmonyOS işletim sistemi telefonun diğer özellikleri arasında.

Huawei Mate Xs 2'nin özellikleri

Telefonun arka tarafında 50 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera + 8 MP 3x optik zoom yapabilen telefoto kamera yer alıyor.

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HUAWEI MATE XS 2'NİN FİYATI

  • 8GB RAM +256GB depolama alanına sahip Huawei Mate Xs 2'nin fiyatı: 9999 yuan (yaklaşık 1.510 dolar)
  • 8GB RAM + 512GB depolama alanına sahip Huawei Mate Xs 2'nin fiyatı: 11.499 yuan (yaklaşık 1.738 dolar)
  • 12GB + 512GB depolama alanına sahip Huawei Mate Xs 2'nin fiyatı: 12.999 yuan (yaklaşık 1.965 dolar) olarak karşımıza çıkıyor.
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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Huawei
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