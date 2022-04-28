Katlanabilir telefonların bir yenisi daha! Sızıntılarda görülen Huawei Mate Xs 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei Mate Xs 2'nin adını ilk defa duymuyoruz. Huawei, bir süredir sızıntılarda bahsi geçen yeni katlanabilir telefonun tanıtım tarihini geçtiğimiz günlerde resmi olarak açıklamıştı. Özellikleri ve tasarımı merak edilen telefon bugün Çin'de Huawei tarafından resmen tanıtıldı. Mate Xs 2, birçok benzer katlanabilir telefon gibi içe doğru değil, dışa doğru katlanıyor.

HUAWEI MATE XS 2'NİN ÖZELLİKLERİ

Huawei Mate Xs 2, 6,5 inçlik birincil ekrana sahip. Ekran açıldıktan sonra ise 7,8 inç'e genişliyor. Ekran 2840x2200 piksel çözünürlük, 120 Hz'e kadar yenileme hızı, 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Telefonun kalbinde Snapdragon 888 4G işlemcisi yatıyor. Bu işlemciye 8 GB RAM + 256/512 GB depolama ve 12 GB RAM + 512 GB depolama eşlik ediyor. 66W hızlı şarj destekli 4880 mAh batarya (30 dakikada yüzde 90 şarj olduğu iddiası var) ve HarmonyOS işletim sistemi telefonun diğer özellikleri arasında.

Telefonun arka tarafında 50 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera + 8 MP 3x optik zoom yapabilen telefoto kamera yer alıyor.

HUAWEI MATE XS 2'NİN FİYATI