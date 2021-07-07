Apple, iPhone 13'de köklü değişikliğe gidecek

iPhone 13 ile ilgili sızdırılan son raporlara göre Apple, bu yıl satışa sunacağı modellerinde yeni bir kablosuz şarj teknolojisi sunacak. Şimdilik bu teknoloji hakkında kesin bilgiler yok. Fakat eskiye oranla daha hızlı ve daha akıcı bir şarj deneyimi sunacağı belirtiliyor.

İDDİA EDİLMİŞTİ

Teknoloji gündemini az çok takip edenlerin de hatırlayacağı üzere Apple’ın yeni bir şarj teknolojisi üzerinde çalıştığı iddia ediliyordu. Elbette henüz şirketten böyle bir duyuru gelmedi.

Kim bilir, Apple belki de bu yıl o çok beklenen teknolojisini kullanıcılarının beğenisine sunar. Tabi ki gerçekten böyle bir teknoloji varsa.

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