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iPhone 13 mü iPhone 12s mi? İşte yeni iPhone'un adı

05.07.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın yeni iPhone modeli bugüne dek iPhone 13 veya iPhone 12s adıyla anılıyordu. 13'ün uğursuzluğuna olan inanç nedeniyle Apple'ın iPhone 13 adını kullanmayacağı iddia edilmişti. Gelen bir rapor ise yeni iPhone'un nihai adını ortaya çıkardı.

iPhone 13 mü iPhone 12s mi? İşte yeni iPhone'un adı

iPhone 13 adıyla sıklıkla andığımız yeni iPhone modelleri için bekleyiş sürüyor. Ancak yeni iPhone'lar konusunda kafalar son derece karışık. Çünkü bazı iddialarda yeni iPhone'ların adı iPhone 13 olarak
(iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max) geçerken, bazı iddialarda ise iPhone 12s olarak ( iPhone 12s mini, iPhone 12s, iPhone 12s Pro ve iPhone 12s Pro Max) geçiyor. Yeni bir rapor, modellerin nihai isimlerini paylaştı.

iPHONE 13 MÜ iPHONE 12S Mİ? İŞTE YANITI

Rapora göre, 2021 model iPhone'lar iPhone 12s olarak değil, iPhone 13 olarak adlandırılacak. Bu modeller 5,4 inçlik iPhone 13 mini, 6,1 inçlik iPhone 13, 6,1 inçlik iPhone 13 Pro ve 6,7 inçlik iPhone 13 Pro Max olarak sıralanacak. Tedarik zinciri kaynaklarına dayanan rapora bakılırsa tüm modeller eylül ayında piyasaya sürülecek.

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iPhone 13

Apple'ın 13'ün uğursuzluğuna olan inanç nedeniyle iPhone 13'ü es geçebileceği iddia edilmişti. Ancak görünüşe bakılırsa bu gerçekleşmeyecek ve yeni iPhone'lar iPhone 13 serisine dahil olacak.

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YENİ iPHONE'UN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

iPhone 12s adını tarihe gömecek gibi görünen iPhone 13 modellerinin daha küçük çentik, Pro ve Pro Max modellerinde ve 120 Hz yenileme hızına sahip ekran ile gelmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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