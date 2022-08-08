Apple istedi! Çin-Tayvan gerilimi devam ederken dikkat çeken karar...

Çin-Tayvan gerilimi sürüyor. Çin, bugün adanın çevresinde kapsamlı askeri tatbikatları sürdürdüğünü açıkladı. Herkesin gözü kulağı bölgeden gelecek haberlerdeyken, Uzak Doğu'da tedarikçileri olan Apple'ın önemli bir karar aldığına ilişkin bir haber uluslararası basın kuruluşlarının gündemine düştü.

APPLE'DAN "ÇİN'DE ÜRETİLİYOR" ETİKETİ İSTEĞİ

The Guardian'ın haberine göre, Apple, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tavyan'ı ziyaretinden kaynaklanan katı Çin gümrük denetimlerinden dolayı yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla Tayvan merkezli tedarikçilerinden ürünlerini "Çin'de üretiliyor" olarak etiketlemelerini istedi.

Haberde, şirketin, adadaki üreticilerden bileşenleri "Tayvan, Çin'de üretildi" ya da "Tapei, Çin'de üretildi" şeklinde etiketlemelerini istediği belirtildi.

Yasalar gereği Tayvan'da ihracatın menşei noktası ile damgalanması gerekiyor. Ancak "Tayvan'da üretilmiştir" ifadesi, gecikmelere, para cezalarına ve hatta kural uyarınca tüm gönderinin reddedilmesine neden olabilir.

"APPLE DURUMU BİR ADIM ÖTEYE TAŞIDI"

Tedarikçilerden Tayvan'ın bağımsız varlığını inkar etmelerinin talep edilmesi, dünyanın dört bir yanında eleştirilere yol açtı. Online Çin sansürüne karşı çalışan GreatFire isimli bir kuruluş, Apple'ın, Çin ve Hong Kong'daki kullanıcılar için emoji klavyelerinden Tayvan bayrağını kaldırmasından sonra yaşanan bu son hareketle mevcut durumu bir adım öteye taşıdığını ifade etti. GreatFire, "Apple'ın, adında Tayvan içeren uygulamaları kaldırmaya başlaması bir zaman meselesi mi?" diye sordu.

GreatFire'dan Benjamin Ismael ise "Maalesef, Apple'ın 'Durun, artık, Çin rejimiyle iş birliğine devam edemeyiz ve ve sansür taleplerini uygulayamayız'' diyeceği anın hiç de yakın olmadığından şüpheleniyoruz” dedi.

iPHONE 14 GELİYOR...

Apple, Çin'in taleplerine uymaktan başka seçeneği yokmuş gibi hissetmiş olabilir. Şirket, iPhone 14 için son üretim aşamasına geçtiğinden, artık yaşanabilecek herhangi bir sevkiyat gecikmesi yıkıcı olacaktır.

iPhone 14'ün önümüzdeki ay düzenlenecek etkinlik ile duyurulması bekleniyor.

Ünlü analist Ming-Chi Kuo, son anketinin Foxconn'un Hindistan'daki üretim tesisinin 6.1 inçlik iPhone 14'ü ilk kez Çin ile neredeyse aynı anda üreteceğini gösterdiğini söylemişti.



