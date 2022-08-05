iPhone 14 ile ilgili çarpıcı iddia! İlk kez...

iPhone 14 ne zaman tanıtılacak sorusunun cevabı bir süredir aranıyor. Lansmanın önümüzdeki ay yapılabileceği söylense de teknoloji devi henüz resmi olarak iPhone 14'ün tanıtım tarihini açıklamadı. iPhone 14'ün tanıtım tarihinin yakında belli olması eklenirken, yeni bir iddia iPhone 14'ün üretimiyle ilgili bazı ayrıntıları gözler önüne serdi.

İLK KEZ ÇİN İLE NEREDEYSE AYNI ANDA GÖNDERECEK

Analist Ming-Chi Kuo, "Son anketim, Foxconn'un Hindistan'daki iPhone üretim tesisinin yeni 6.1 inçlik iPhone 14'ü 2022'nin ikinci yarısında ilk kez Çin ile neredeyse aynı anda göndereceğini gösteriyor." diyerek önemli bir iddiada bulundu. Apple, bir süredir Hindistan'da iPhone modelleri üretiyor. Bununla birlikte, Kuo'ya göre Hindistan geçmişte bu konuda bir çeyrek veya daha fazla bir süre gerideydi.

Apple'ın yeni iPhone'u Hindistan'da Çin ile aynı anda üretmesinin nedenlerinden biri üretim için üsleri değiştirmek olabilir. Dünya çapında birden fazla jeopolitik sorun ve Kovid-19 nedeniyle Apple, Çin'deki üreticilerle tedarik zinciri sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Çin'de üretim ölçeği oldukça önemli olsa da Apple, tedarik zinciri sorunlarını çözmek için yavaş yavaş alternatif üretim tesisleri kuruyor olabilir.

"ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI"

Kuo ayrıca, iPhone'un üretim ve sevkiyatı açısından Hindistan ve Çin arasındaki farkın önemli olacağını belirtti. Kuo, "Kısa vadede, Hindistan’ın iPhone kapasiteleri/sevkiyatları Çin ile hala önemli bir açıklığa sahip, ancak Apple için Çinli olmayan bir iPhone üretim sitesi kurmada önemli bir kilometre taşı.” ifadelerini kullandı.

iPHONE 14'ÜN FİYATI

Yakın tarihli bir rapora göre iPhone 14'ün fiyatı, iPhone 13 ile aynı olacak. Bu, temel modelin 799 dolardan başlayacağı anlamına geliyor.

