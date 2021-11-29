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Apple, kapılarını kapatmış değil!

29.11.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, önceki yıllarda AirPower adını taşıyan bir kablosuz şarj cihazını tanıtmış, sonra ise iptal etmişti. Ancak gelen son bir habere göre Cupertinolu teknoloji devi, kablosuz şarjın geleceği üzerinde gizlice çalışıyor. Kapılarını tam olarak kapatmadığı görünen şirketin bir cihaz üzerinde çalıştığı yönünde iddialar var.

Apple, kapılarını kapatmış değil!

Apple, AirPower'ı tanıtırken büyük bir heyecan yaratmıştı. Kablosuz şarj pedi, üzerine konulduğu takdirde hem iPhone'u, hem AirPods'u hem de Apple Watch'u şarj edebiliyordu. Apple tarafındaki kullanıcıların şarj işini kolaylaştıracak olan AirPower ne yazık ki Apple tarafından rafa kaldırıldı. Ancak görünüşe bakılırsa Apple, AirPower gibi kablosuz şarj cihazları konusunda kapılarını tamamen kapatmış değil.

APPLE KABLOSUZ ŞARJ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Mark Gurman'ın raporuna göre Apple, hala çok cihazlı bir şarj pedi üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Ayrıca Gurman, Apple'ın iPhone ve AirPod'ların kullandığı indüksiyon şarjından birkaç adım ötede olan kısa ve uzun mesafeli kablosuz şarj cihazları üzerinde de çalıştığını söylüyor.

Airpower

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APPLE'IN DİKKAT ÇEKEN GELECEK HAYALİ

Gurman, Apple'ın gelecek hayalini de açıklıyor. Gurman'a göre Apple, tüm cihazların birbirini şarj edebildiği bir gelecek hayal ediyor. Bir iPhone'u şarj eden iPad'i ve ardından iPhone'un AirPod'ları veya bir Apple Watch'ı şarj ettiğini hayal edin. İşte Apple'ın hayalinin de bu olduğu aktarılıyor.

Bu hayal, Huawei'nin birkaç yıl önce telefonlarında tanıttığı ve henüz Apple'da olmasa da diğer markaların cihazlarında olan ters şarja ihtiyaç duyulacağı anlamına geliyor.

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APPLE NEDEN BU KADAR HEVESLİ?

Kablosuz şarj şimdilik kablolu şarj cihazlarından daha yavaş olsa da Apple bu konuda hevesli görünüyor. Şirketin bu kadar hevesli olmasının nedenlerinden biri Avrupa Birliği'nin elektronik atıklara karşı tutumu ve cihazlarda daha az kablo bağlantısı olması için çıkartılan yasalar olabilir.

Öte yandan, iPhone ve iPad, Apple Watch gibi yalnızca kablosuz olarak şarj edilecek olursa, o zaman belki de adaptörün ve kulaklığın çıkarıldığı gibi iPhone kutusundan kablonun da çıkartıldığını görebiliriz.

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