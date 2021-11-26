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iPhone'lara zam geldi! İşte yeni fiyatlar

26.11.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple Türkiye, iPhone fiyatlarına zam yaptı. Sadece iPhone'ların fiyatı değil, Apple Watch, AirPods, iPad, ve MacBook Pro gibi birçok ürünün de fiyatı arttı. İşte yeni fiyatlar.

iPhone'lara zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Apple Türkiye geçtiğimiz günlerde internet mağazası üzerinden satışları durdurmuştu. Geçici olduğu düşünülen bu gelişme sonrası, tüketiciler internet mağazası üzerinden hiçbir cihazı sepetlerine ekleyememiş veya satın alamamıştı. Ürünlerin gönderim kısmında ise "şu anda mevcut değil" ibaresi yer almıştı. Bunun üzerine Apple'ın fiyatlarda güncelleme yapacağı iddia edilmişti.

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APPLE FİYATLARA ZAM YAPTI

Apple'ın internet sitesi tekrar sepete ürün eklenebilir hale geldi ancak fiyatlarda artış yaşandı. iPhone 11, iPhone 13, AirPods, MacBook Pro ve daha birçok ürünün fiyatı yükseldi.

64 GB iPhone 11'in fiyatı 10.999 TL'ye yükselirken, iPhone 12 mini (64 GB) 12.999 TL, iPhone 12 (64 GB) 13.999 TL ve iPhone SE (64 GB) 7.499 TL oldu. iPhone 13'lerin yeni fiyatları ise şöyle:

İŞTE iPHONE 13'LERİN FİYATI

iPhone 13 mini

iPhone 13 mini 128 GB - 13.999 TL
iPhone 13 mini 256 GB - 15.199 TL
iPhone 13 mini 512 GB - 17.599 TL

iPhone 13

iPhone 13 128 GB - 14.999 TL
iPhone 13 256 GB - 16.199 TL
iPhone 13 512 GB - 18.599 TL

iPHone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro 128 GB - 19.999 TL
iPhone 13 Pro 256 GB - 21.199 TL
iPhone 13 Pro 512 GB - 23.599 TL
iPhone 13 Pro 1 TB - 25.999 TL

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max 128 GB - 22.999 TL
iPhone 13 Pro Max 256 GB - 24.199 TL
iPhone 13 Pro Max 512 GB - 26.599 TL
iPhone 13 Pro Max 1 TB - 28.999 TL

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DİĞER ÜRÜNLERE DE ZAM GELDİ

Apple'ın geçtiğimiz aylarda satışa sunduğu akıllı saati Apple Watch Series 7'nin başlangıç fiyatı 5.399 TL oldu. Apple'ın internet sitesindeki en uygun fiyatlı iPad modeli olan 9.nesil iPad'in başlangıç fiyatı ise artık 4.799 TL.

iPad

Aynı zamanda MacBook ve AirPods fiyatlarında da artış yaşanmış durumda.

AirPods

PARLATMA BEZİ DE ZAMLANDI

Apple'ın sosyal medyada çok konuşulan parlatma bezinin de Türkiye fiyatı arttı.

Parlatma bezi

Bez artık 249 TL'lik bir fiyata sahip.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple Türkiye
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