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Apple kullanıcıları sorundan etkilenmişti! Yeni gelişme

08.11.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple yaptığı açıklamada “MacOS’u güncelledikten sonra kullanıcıların Mac’lerini başlatmasını engelleyen Apple T2 güvenlik yongasındaki ürün yazılımıyla ilgili bir sorunu düzelttiğini söyledi.

Apple kullanıcıları sorundan etkilenmişti! Yeni gelişme

Güncellenen ürün yazılımı artık mevcut macOS güncellemelerine dahil edildi. Apple "Bu sorundan etkilenen tüm kullanıcılar, yardım için Apple Destek ile iletişime geçebilir.” ifadelerine yer verdi.

PROBLEM GİDERİLDİ

Şirket açıklamasında sorundan etkilenen modellerin hangileri olduğuna yer vermedi. Problemden az sayıda kullanıcının etkilendiğini vurgulayan Apple, burada da problemle ilgili belirli bir skala sunmadı. Ancak problemin giderildiğinin altı çizildi.

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KULLANICILAR TWEET ATMIŞTI

MacRumors’dan gelen bir rapora göre cihazlarını güncelledikten sonra açılmadıklarını söyleyen en az dokuz MacBook, MacBook Pro ve iMac sahibi attığı tweet'lerle şirkete durumu bildirmişti.

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T2 güvenlik yongası, 2018’de piyasaya sürülmesinden bu yana bir dizi Apple bilgisayarında yer aldı. Şirket, sorunu ortadan kaldırmak için güncellenmiş donanım yazılımının artık mevcut macOS güncellemelerine dahil edildiğini söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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