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  4. Apple bile böyle iPhone üretmedi! Satışa çıkarıldı

Apple bile böyle iPhone üretmedi! Satışa çıkarıldı

05.11.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın iPhone X modeline USB-C bağlantısı ekleyen ve böylece dünyanın ilk USB-C girişli iPhone'unu üreten kullanıcı, söz konusu iPhone'u açık artırma yoluyla satışa çıkardı. USB-C girişli iPhone'a dudak uçuklatan fiyatlar teklif ediliyor.

Apple, iPhone'larda Lightning adı verilen özel bir bağlantı noktası kullanıyor. Bir iPhone kullanıcısı ise geçtiğimiz günlerde Apple'ın yapmadığını yaptı ve iPhone X model akıllı telefonuna Lightning yerine USB-C girişi eklemeyi başardı. Ken Pillonel isimli kullanıcı, modifiye işlemini nasıl yaptığını açıklayan bir video da paylaştı. Videoya göre, dünyanın ilk USB-C girişli iPhone'u, hem iPhone'u şarj edebiliyor hem de veri aktarımı görevini yerine getirebiliyordu. Pillonel şimdi ise bu özel cihazı açık artırmaya çıkarmasıyla ses getirdi.

Apple yapmadan kullanıcısı yaptı: İşte dünyanın ilk USB-C girişli iPhone'u!Apple yapmadan kullanıcısı yaptı: İşte dünyanın ilk USB-C girişli iPhone'u!

DÜNYANIN İLK USB-C GİRİŞLİ iPHONE'U SATIŞA SUNULDU

Dünyanın ilk USB-C girişli iPhone'u, açık artırma usulü satışların yapıldığı bir alışveriş sitesindeki yerini aldı. Cihaz için gelen teklifler ise dudak uçuklatan cinsten. Çünkü telefona gelen teklifler önce 90 bini doları, daha sonra 99 bin doları aştı. Halihazırda teklifler, 100 bin doları aşmış bulunuyor. Üstelik açık artırma 11 Kasım'da sona eriyor. Yani bu tarihe kadar telefonuna gelecek tekliflerin çok daha yüksek rakamlara ulaşması mümkün.

USB-C iPhone

"HER APPLE HAYRANI İÇİN GERÇEK BİR KOLEKSİYON PARÇASI"

Ayrıca, modifiye edilmiş iPhone X'in sadece bir prototip olduğu konusunda da bir uyarı bulunuyor.

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"Her Apple hayranı için gerçek bir koleksiyon parçası" olarak tanımlanan dünyanın ilk USB-C girişli iPhone'unu satın alan kişi, kutusunda herhangi bir aksesuar olmayan, 64 GB dahili depolama alanına sahip bir iPhone X'in sahibi olacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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