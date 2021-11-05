Apple bile böyle iPhone üretmedi! Satışa çıkarıldı

Apple, iPhone'larda Lightning adı verilen özel bir bağlantı noktası kullanıyor. Bir iPhone kullanıcısı ise geçtiğimiz günlerde Apple'ın yapmadığını yaptı ve iPhone X model akıllı telefonuna Lightning yerine USB-C girişi eklemeyi başardı. Ken Pillonel isimli kullanıcı, modifiye işlemini nasıl yaptığını açıklayan bir video da paylaştı. Videoya göre, dünyanın ilk USB-C girişli iPhone'u, hem iPhone'u şarj edebiliyor hem de veri aktarımı görevini yerine getirebiliyordu. Pillonel şimdi ise bu özel cihazı açık artırmaya çıkarmasıyla ses getirdi.

DÜNYANIN İLK USB-C GİRİŞLİ iPHONE'U SATIŞA SUNULDU

Dünyanın ilk USB-C girişli iPhone'u, açık artırma usulü satışların yapıldığı bir alışveriş sitesindeki yerini aldı. Cihaz için gelen teklifler ise dudak uçuklatan cinsten. Çünkü telefona gelen teklifler önce 90 bini doları, daha sonra 99 bin doları aştı. Halihazırda teklifler, 100 bin doları aşmış bulunuyor. Üstelik açık artırma 11 Kasım'da sona eriyor. Yani bu tarihe kadar telefonuna gelecek tekliflerin çok daha yüksek rakamlara ulaşması mümkün.

"HER APPLE HAYRANI İÇİN GERÇEK BİR KOLEKSİYON PARÇASI"

Ayrıca, modifiye edilmiş iPhone X'in sadece bir prototip olduğu konusunda da bir uyarı bulunuyor.

"Her Apple hayranı için gerçek bir koleksiyon parçası" olarak tanımlanan dünyanın ilk USB-C girişli iPhone'unu satın alan kişi, kutusunda herhangi bir aksesuar olmayan, 64 GB dahili depolama alanına sahip bir iPhone X'in sahibi olacak.

