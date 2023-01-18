Apple M2'ye güç kattı! M2 Pro ve M2 Max tanıtılırken, yeni ürünler de görücüye çıktı: İşte özellikleri ve fiyatları

Apple 17 Ocak gününü yeni çipleri ve yeni ürünlerini tanıtarak geçirdi. Bu kapsamda ilk olarak merakla beklenen M2 Pro ve M2 Max işlemcilerini görücüye çıkartan teknoloji devi, daha sonra bu işlemcileri kullanan yeni ürünlerini açıklığa kavuşturdu. Cupertinolu şirket, Mac Mini ve MacBook Pro modellerini M2 ve M2'ye güç katan M2 Pro ve M2 Max ile güncelledi. Yeni ürünlerin özellikleri paylaşılırken, fiyatları da resmen açıklandı.

YENİ M2 PRO VE M2 MAX İŞLEMCİLER

Apple ilk olarak, SoC (system on a chip) tasarımlı yeni nesil M2 Pro ve M2 Max çipleri duyurdu. M2 Pro; 12 çekirdeğe kadar CPU, 19 çekirdeğe kadar GPU ve 32 GB’a kadar hızlı birleşik bellek sunuyor. M2 Max ise M38 çekirdeğe kadar GPU, iki kat daha fazla birleşik bellek bant genişliği ve 96 GB’a kadar birleşik bellek sunuyor. Apple M2 Max'in "sektör lideri watt başına performans seviyesiyle, dünyanın en güçlü ve verimli profesyonel laptop çipi" olduğu iddiasında bulunuyor.

Her iki çip de daha hızlı bir 16 çekirdekli Neural Engine ve Apple’ın media engine teknolojisi gibi teknolojiler sunuyor.

APPLE M2 PRO ÖZELLİKLERİ

Apple'ın açıklamasına göre, ikinci nesil 5 nanometre üretim teknolojisiyle geliştirilen M2 Pro, 40 milyar transistörden oluşuyor. Bu sayı, M1 Pro’dan yaklaşık yüzde 20 ve M2’den ise iki kat daha fazla. M2 Pro; 200 GBps ile M2’den iki kat daha fazla birleşik bellek bant genişliğine ve 32 GB’a kadar düşük gecikmeli birleşik belleğe sahip. 10 veya 12 çekirdekli yeni nesil CPU, sekiz adede kadar yüksek performans çekirdeğinden ve dört adede kadar yüksek verimlilik çekirdeğinden oluşuyor. Apple böylece ortaya M1 Pro’daki 10 çekirdekli CPU’dan yüzde 20’ye kadar daha hızlı ve çok iş parçacıklı CPU performansı çıktığını, Xcode ile kod derlemenin Intel tabanlı en hızlı MacBook Pro’dan 2,5 kata kadar daha hızlı bir hale geldiğini iddia ediyor.

Apple'a göre M2 Pro’daki GPU, M1 Pro’daki GPU’dan üç adet daha fazla. Grafikler ise M1 Pro’dan yüzde 30’a kadar daha hızlı.

APPLE M2 MAX ÖZELLİKLERİ

Apple'ın açıklamasına göre M2 Max, 67 milyar transistörüyle M1 Max’ten 10 milyar, M2’den ise 3 kat daha fazla transistöre sahip. 400 GBps ile M2 Pro’dan iki kat, M2’den ise dört kat daha fazla birleşik bellek bant genişliği sunan çip, 96 GB’a kadar hızlı birleşik belleği destekliyor.

M2 Max, M2 Pro ile aynı yeni nesil 12 çekirdekli CPU’ya sahip. GPU ise 38 adede kadar çekirdeğiyle daha fazla güç ve daha geniş bir L2 önbellek sunuyor. Apple'ın iddiasına göre grafik hızları M1 Max ile karşılaştırıldığında yüzde 30’a varan oranda artıyor. Şirket, M2 Max'in dünyanın profesyonel laptop’lar için en güçlü ve verimli çipi olduğunu iddia ediyor.

YENİ ÜRÜNLER GELDİ! MAC MİNİ VE MACBOOK PRO... İŞTE FİYATLARI VE ÖZELLİKLERİ

Apple M2 Pro ve M2 Max'i tanıttığı gün yeni Mac mini’yi ve MacBook Pro'yu da tanıttı. M2 ve M2 Pro seçeneklerine sahip olan yeni Mac mini 14.499 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. M2 modeli iki adede, M2 Pro modeli ise üç adede kadar ekrana destek veriyor.

M2 çipli Mac mini’de dört adet yüksek performans çekirdeğine ve dört adet yüksek verimlilik çekirdeğine sahip 8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU bulunuyor. M2 Pro'lu Mac mini'nin CPU’su sekiz adet yüksek performans çekirdeği ve dört adet yüksek verimlilik çekirdeği olmak üzere toplamda 12 adede kadar çekirdekle, GPU’su ise 19 adede kadar çekirdekle yapılandırılabiliyor. Apple'ın açıklamasına göre M2 Pro, 200 GBps ile M2’den iki kat daha fazla bellek bant genişliği sunuyor ve 32 GB’a kadar belleği destekliyor. WiFi 6E desteği de dikkat çekiyor.

M2 PRO VE M2 MAX'Lİ YENİ MACBOOK PRO'LAR

Apple M2 Pro ve M2 Max çiplerine sahip yeni 14 ve 16 inç MacBook Pro’yu da duyurdu. Apple, M2 Pro ve M2 Max ile MacBook Pro'nun efektler için render alma gibi zorlu görevleri Intel tabanlı en hızlı MacBook Pro’ya kıyasla 6 kata kadar, renk sınıflandırma işlemlerini ise 2 kata kadar daha hızlı tamamladığı iddiasında.

Apple'a göre MacBook Pro 22 saate kadar pil ömrüne ulaşabiliyor ve bu da şimdiye kadar bir Mac’te sunulan en uzun pil ömrü olarak kayda geçiriliyor. Yeni MacBook Pro Wi-Fi 6E3 standardını destekliyor. Yeni modeller ayrıca ilk kez 8K ekran desteği veren gelişmiş HDMI bağlantısı içeriyor.

M2 Pro çipli yeni 14 inç MacBook Pro 49.999 TL’den, M2 Pro çipli 16 inç MacBook Pro ise 62.499 TL’den başlayan fiyatlarla geliyor.





