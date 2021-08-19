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Apple MacBook modelleri için kolları sıvadı

19.08.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialara göre Apple, bazı MacBook modellerini yeniden tasarlıyor. Bu durumun temel sebebi ise artık MacBook ekranlarında mini-LED teknolojisinin kullanılacak olması.

Apple MacBook modelleri için kolları sıvadı

Malum, teknoloji dünyasını az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Apple uzun bir süredir mini-LED teknolojisi üzerinde çalışıyor. Apple’a yakın kaynaklardan biri olan Ming Chi Kuo bu çalışmaların sona erdiğini ve Apple’ın MacBook Pro modellerini yenilemek için kolları sıvadığını açıkladı.

Zaten bir süredir Apple’ın yeni çıkacak olan MacBook modellerinde mini-LED teknolojisini kullanan ekranlara yer vereceği konuşuluyordu.

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Apple’ın bu revizyon ile birlikte yeni MacBook modellerinde touch bar kısmını da kaldırması bekleniyor.

Malum MacBook Pro modellerinde kullanılan bu küçük ekran çok da verimli olmamıştı. Dahası sürekli arıza verdiğine yönelik şikayetler de mevcuttu.

Dolayısıyla Apple’ın mini-LED revizyonuyla birlikte bu dokunmatik ekranı da rafa kaldırması bekleniyor. En azından sızdırılan son bilgiler bu yönde diyebiliriz.

NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

Apple’ın mini-LED ekranlarla donatacağı yeni nesil MacBook modellerini ne zaman satışa sunacağı ise şimdilik bilinmiyor. Muhtemelen 2022 içerisinde bu MacBook modelleriyle tanışacağız.

Öte yandan Apple’ın yeni nesil MacBook modellerinde de ARM tabanlı yongalar kullanmaya devam edeceğini hatırlatalım. Elbette dileyenler için klasik Intel logolu işlemcilere sahip modeller de gelecektir.

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Apple
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