Apple'dan önemli adım! Seri üretim başladı

Apple'ın yeniden tasarlanmış 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerini yakın bir zamanda tanıtacağı konuşuluyor. Tanıtımın iPhone 13 ailesinin, Apple Watch Series 7'nin ve yeni AirPods'ların tanıtılması beklenen sonbahar dönemde olduğunu söyleyenler var. Fakat Apple şu ana dek bunları doğrulamadı. Ancak raporlar, Apple'ın hazırlandığını öne sürdü. Şimdi gelen bir rapor ise 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri için artık üretim çarklarının dönmeye başladığını gösterdi.

APPLE, YENİ MACBOOK PRO'LARI ÜRETİME SOKTU

Rapora göre, Apple yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'lar için seri üretimi başlattı. Tedarik zinciri kaynaklarına atıfta bulunan rapora göre beklentiler düzüstü bilgisayarların aylık sevkiyatlarının Ağustos-Kasım döneminde 600-800 bin adede ulaşması yönünde.

14 İNÇ VE 16 İNÇ MACBOOK PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

MacBook Pro serisinin en yeni modelleri olacak 14 inç ve 16 inçlik modeller, iddialara göre yepyeni bir mini LED ekrana, güncellenmiş bir tasarıma ve daha güçlü bir Apple silicon çipine sahip olacak. Burada daha güçlü bir Apple Silicon çipinden kasıt, Apple M1X veya M2 olabilir.

14 inç ve 16 inç MacBook Pro'nun yıl sonunda önce piyasaya çıkmasına ise kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Apple yine de bir sürpriz yapabilir.

