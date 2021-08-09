HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple'dan önemli adım! Seri üretim başladı

Apple'dan önemli adım! Seri üretim başladı

09.08.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple hakkında gelen rapora göre, yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'ların seri üretimi başladı. Rapora bakılırsa hedef, kasım ayı sonuna kadar aylık 800 bin dizüstü bilgisayarın sevkiyatını gerçekleştirmek.

Apple'dan önemli adım! Seri üretim başladı

Apple'ın yeniden tasarlanmış 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerini yakın bir zamanda tanıtacağı konuşuluyor. Tanıtımın iPhone 13 ailesinin, Apple Watch Series 7'nin ve yeni AirPods'ların tanıtılması beklenen sonbahar dönemde olduğunu söyleyenler var. Fakat Apple şu ana dek bunları doğrulamadı. Ancak raporlar, Apple'ın hazırlandığını öne sürdü. Şimdi gelen bir rapor ise 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri için artık üretim çarklarının dönmeye başladığını gösterdi.

APPLE, YENİ MACBOOK PRO'LARI ÜRETİME SOKTU

Rapora göre, Apple yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'lar için seri üretimi başlattı. Tedarik zinciri kaynaklarına atıfta bulunan rapora göre beklentiler düzüstü bilgisayarların aylık sevkiyatlarının Ağustos-Kasım döneminde 600-800 bin adede ulaşması yönünde.

MacBook Pro

13,3 inç Mini LED ekranlı MacBook Air mi geliyor?13,3 inç Mini LED ekranlı MacBook Air mi geliyor?

14 İNÇ VE 16 İNÇ MACBOOK PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

MacBook Pro serisinin en yeni modelleri olacak 14 inç ve 16 inçlik modeller, iddialara göre yepyeni bir mini LED ekrana, güncellenmiş bir tasarıma ve daha güçlü bir Apple silicon çipine sahip olacak. Burada daha güçlü bir Apple Silicon çipinden kasıt, Apple M1X veya M2 olabilir.

Yeni Apple çipi pil tüketimi konusunda oldukça cimriYeni Apple çipi pil tüketimi konusunda oldukça cimri

14 inç ve 16 inç MacBook Pro'nun yıl sonunda önce piyasaya çıkmasına ise kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Apple yine de bir sürpriz yapabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Virüsle mücadelede başarısız olunca 30 yetkiliyi cezalandırdılarVirüsle mücadelede başarısız olunca 30 yetkiliyi cezalandırdılar
Tarihi şadırvana mermer kaplama büyük tepki çektiTarihi şadırvana mermer kaplama büyük tepki çekti
Yüzde 87'lik ekran-kasa oranı sunuyor! Türkiye'de satışa çıktıYüzde 87'lik ekran-kasa oranı sunuyor! Türkiye'de satışa çıktı
Anahtar Kelimeler:
Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçiyordu! Kararını verdi

Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçiyordu! Kararını verdi

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bartın Milletvekili Tunç’tan Akşener’e: Tavrı çok incitici ve yanlış

Bartın Milletvekili Tunç’tan Akşener’e: Tavrı çok incitici ve yanlış

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yargıtay'dan sevgili kararı! Gece yarısı kocasına basılmıştı

Yargıtay'dan sevgili kararı! Gece yarısı kocasına basılmıştı

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.