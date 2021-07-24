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13,3 inç Mini LED ekranlı MacBook Air mi geliyor?

24.07.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tahminler, analist Kuo’nun önceki raporlarıyla da uyumlu. Yeni Air, bu yıl yolda olduğu söylenen 14 ve 16 inç MacBook Pro‘lardan biraz daha küçük bir ekrana sahip olacak.

13,3 inç Mini LED ekranlı MacBook Air mi geliyor?

Mini LED, daha iyi kontrast seviyeleri ve daha iyi bir görüntüleme teknolojisi sunacak. Analist Kuo’ya göre Apple, kendi silikonunu kullanmanın getirdiği maliyet tasarrufları nedeniyle daha kaliteli ekranları getirebiliyor.

Yeni ekran teknolojisinin yanı sıra, yakında çıkacak olan MacBook Air’in MagSafe şarj, daha ince ve daha hafif bir tasarım ve iki adet USB 4 bağlantı noktasına sahip olacağı bildiriliyor.

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Bloomberg daha önce yeni Macbook Air cihazının bu yılki M1 işlemcisinin “doğrudan halefi” tarafından destekleneceğini bildirmişti. Bu yeni çip aynı sayıda CPU çekirdeği içerecek. Mevcut M1 işlemcisi yedi veya sekiz GPU çekirdeğiyle sunulurken, yeni modelin dokuz veya 10 tane içereceği bildiriliyor.

Yeni MacBook Air’in, bu yılın üçüncü çeyreğinde gelmesi nedeniyle yenilenen MacBook Pro’ları izlemesi muhtemel. Dizüstü bilgisayarların 14 veya 16 inç ekranlarla (Kuo’ya göre Mini LED) yeni, daha kare bir tasarıma sahip olacağı bildiriliyor. MagSafe şarj, HDMI bağlantı noktaları ve SD kart yuvalarının da dahil olduğu söyleniyor.

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Apple
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