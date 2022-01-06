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Apple ve Google'a şok dava!

06.01.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki dünya devi Apple ve Google'ın milyarlarca dolarlık anlaşması yeni bir davanın konusu oldu. Apple, Google ve ilgili CEO'lara açılan davada, iki şirketin internet arama motoru konusunda ABD antitröst yasalarını ihlal eden rekabet etmeme anlaşması olduğu iddia ediliyor.

Apple ve Google'a şok dava!

Amerika Birleşik Devletleri'nde açılan bir toplu davadaki iddialara göre, Apple ve Google, ABD antitröst yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor.

GOOGLE VE APPLE ARASINDAKİ GİZLİ ANLAŞMA İDDİASI MAHKEMEDE

Şikayet, Google ve Apple'ın, Apple'ın Google ile rekabet etmekten kaçınmak için kendi arama motorunu geliştirmekten vazgeçeceğini kabul ettiğini iddia ediyor.

Ayrıca, Google'ın arama sonuçlarından elde ettiği karlarını Apple ile paylaşacağı ve Apple'ın tüm Apple cihazlarında Google'a ayrıcalıklı muamele yapacağı konusunda gizli bir anlaşma olduğu da iddia ediliyor.

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Bunu yaparak, her iki şirketin de daha küçük rakiplerin rekabetini bastırmak için birlikte çalıştıkları ve onları etkili bir şekilde arama motoru pazarından çıkardıkları öne sürülüyor. Ayrıca iddia edilen gizli anlaşma nedeniyle, reklam oranlarının rekabetçi bir sisteme göre daha yüksek olduğu da iddia edilenler arasında.

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Şikayette, bu anlaşmaların Apple ve Google yöneticileri arasında düzenli olarak yapılan gizli toplantılarda yapıldığı belirtiliyor.

YILLIK 8-12 MİLYAR DOLARLIK KAZANÇ TAHMİNİ

2020'de Apple'ın Google'ı cihazlarında varsayılan yapması karşılığında yılda tahmini 8-12 milyar dolar kazandığı ileri sürülmüştü. Bir analistin iddiasına göre ise, Google'ın bu ayrıcalığı korumak için 2021'de Apple'a yaptığı ödeme 15 milyar dolara kadar çıkmış olabilir. Bunun, Apple'ın yıllık kârının beşte birini oluşturabileceği düşünülüyor.

Dava, Google'ın Apple'a yaptığı iddia edilen milyar dolarlık ödemenin geri ödenmesini talep ediyor. Ayrıca, Google ile Apple arasındaki rekabet etmeme anlaşmasını, kar paylaşımı anlaşmasını, Google'ın Apple cihazlarında ayrıcalıklı muamele görmesini ve Google'ın Apple'a yaptığı iddia edilen ödemeyi yasaklayan bir ihtiyati tedbir isteniyor.

Davada, tekelleşmelerin önüne geçilmesi için iki teknoloji devinin “ayrı ve bağımsız şirketlere” ayrılması da talep ediliyor.

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