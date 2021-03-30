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Apple WWDC 2021'in tarihini resmen açıkladı! İşte verilen tarih

30.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, Dünya Geliştiriciler Konferansı 2021 (WWDC 2021) etkinliği için bir basın bülteni yayınladı. Cupertinolu teknoloji devi, WWDC 2021'in tarihini böylece kesinleştirdi. İşte koronavirüs nedeniyle çevrim içi olarak düzenlenecek WWDC 2021'in tarihi!

Apple WWDC 2021'in tarihini resmen açıkladı! İşte verilen tarih

Apple WWDC 2020'yi geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle çevrim içi olarak düzenlemek zorunda kalmıştı. Etkinlik, çevrim içi olarak gerçekleştirilmesine rağmen birçok duyuruya sahne olmuştu. Bunlardan bazıları iOS 14 ve iPadOS 14 gibi yazılımlardı. Özellikle iOS 14, pek çok kişinin dikkatini çekmişti. Cupertinolu teknoloji devi, Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın (WWDC) bu yılki ayağı olan WWDC 2021 için ise artık resmi bir tarih verdi.

İŞTE WWDC 2021'İN TARİHİ

WWDC 2021, Apple'ın paylaştığı bilgilere göre, 7 - 11 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Etkinlikte, iPhone'lar için iOS 15, iPad'ler için iPadOS 15, Mac modelleri için macOS 12 ve Apple Watch modelleri için watchOS 8 işletim sistemi sürümlerinin tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Apple

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BU YIL DA KORONAVİRÜSTEN ETKİLENDİ

Dünya Geliştiriciler Konferansı 2021 etkinliği, geçen yıl da olduğu gibi koronavirüs salgınından etkilenecek. Zira WWDC 2021 tamamen çevrim içi bir formatta düzenlenecek. Apple, WWDC21'den önce ek program bilgilerini Apple Developer uygulaması, Apple Developer web sitesi ve e-posta aracılığıyla paylaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Apple iOS
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