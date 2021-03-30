Apple Bağımsız Onarım Sağlayıcısı programını genişletti! Türkiye de dahil oldu

Apple servis hizmeti konusunda çeşitli imkanlar sunuyor. Ancak bazen garanti dışı onarımlar gerçekleştirilebiliyor. Bunun için şirket, 2019 yılında Bağımsız Onarım Sağlayıcısı programını başlattı. Program, geçen yıl Avrupa ve Kanada ülkelerini de kapsamaya başladı. Onarım sağlayıcılarının Apple ürünlerini güvenli ve güvenilir bir şekilde onarması için orijinal Apple parçalarına, araçlarına, onarım kılavuzlarına ve diğer kaynaklara erişmesini sağlayan program için Apple yeni bir açıklama daha paylaştı.

APPLE BAĞIMSIZ ONARIM SAĞLAYICISI PROGRAMI TÜRKİYE'DE DEVREYE GİRİYOR

Apple, Bağımsız Onarım Sağlayıcısı programı hakkında yaptığı açıklamayla programın haftanın ilerleyen günlerinden itibaren 38 ülkede daha kullanıma sunulacağını açıkladı. Bu ülkeler arasında Avustralya, Brezilya, Rusya ve Japonya gibi ülkeler var. Ayrıca 38 ülke arasında Türkiye de bulunuyor. Böylece ülkemizdeki onarım sağlayıcılar da programa başvurup Apple ürünlerinin garanti dışı onarımlarında avantaj sağlayabilecek.

HEDEF 200'DEN FAZLA ÜLKE

Bağımsız Onarım Sağlayıcısı Programı’na ücretsiz bir şekilde başvurmak isteyenler Apple'ın internet sitesi üzerinden başvurularını yapabilirler. Şirket, yakın bir zamanda 200'den fazla ülkede, Apple ürünlerinin satıldığı hemen hemen her ülkede Bağımsız Onarım Sağlayıcı programını hayata geçirmeyi planlıyor. Bu yılın ilerleyen günlerinde Bağımsız Onarım Sağlayıcısı programı başka ülke ve bölgelerde de başlayacak.

