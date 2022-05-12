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Apple zirveden düştü! Artık dünyanın en değerli şirketi değil: Bakın koltuğu kime kaptırdı

12.05.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, artık dünyanın en değerli şirketi değil. Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, Apple’ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu. Saudi Aramco, dünyanın en değerli şirketi sıralamasında ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’ı 2020’den beri ilk kez geride bıraktı.

Apple zirveden düştü! Artık dünyanın en değerli şirketi değil: Bakın koltuğu kime kaptırdı

Petrol devi Saudi Aramco çarşamba günü Apple’ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu. Böylece Apple liderlik koltuğunu Suudi Aramco'ya kaptırdı.

Artan petrol fiyatlarından yararlanan Saudi Aramco’nun piyasa değeri çarşamba günü itibarıyla 2,42 trilyon dolara yükseldi.

SAUDİ ARAMCO ARTIK LİSTENİN BİR NUMARASI

Apple'in piyasa değeri ise son zamanlarda teknoloji hisselerde etkili olan satışlarla dün 2,37 trilyon dolara geriledi. Böylece, Saudi Aramco, Apple’ı 2020’den beri ilk kez geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu.

Saudi Aramco

Öte yandan, bu yılın başlarında Apple’nın piyasa değeri 3 trilyon dolara ulaşırken, Saudi Aramco’nun piyasa değeri 2 trilyon doların altındaydı. Bu yıl Apple hisseleri yaklaşık yüzde 20 düşerken, Ukrayna’daki savaşla artan petrol fiyatlarından yararlanan Saudi Aramco hisseleri yaklaşık yüzde 29 arttı.

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Bu arada, Saudi Aramco, yeni tip koronavirüs salgını sonrası ekonomik toparlanma ile şirket karının geçen yıl iki katına çıktığını bildirmişti.

Saudi Aramco geçen yıl 400 milyar dolarlık satış ve 110 milyar dolarlık kar elde ederken, Apple aynı dönemde 378 milyar doları aşan gelir ve 101 milyar dolar kar açıkladı. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Apple
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