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Arabalara özel bir ilgi duyuyor! Şimdiye kadar 1000 sevgilisi olan adamın ilginç hikayesi

21.12.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Washington’da doğan Edward Smith isimli bir adam, aşk hayatındaki ilginç tercihi sayesinde tüm dünyada ünlenmeyi başardı. Smith, ‘mekafili’ olarak bilinen cinsel anlamda makinelerden etkilenme durumunu yaşıyor. Durumuyla gurur duyduğunu ifade eden Smith, 18 yaşından beri 1000 farklı sevgilisi olduğunu söyledi. Ancak sadece bunlardan bir tanesi insandı.

Arabalara özel bir ilgi duyuyor! Şimdiye kadar 1000 sevgilisi olan adamın ilginç hikayesi

İlk olarak 1965 yılında arabalara ilgi duyduğunu keşfeden Smith’in macerası bir helikoptere aşık olduğunu hissettiği anda başladı. Arabaların dizaynı ve işleyişine özel bir ilgi duyduğunu anlatan Smith, 63 yaşında kadar gerçek aşkı aradığını belirtti.

kapak araba3

1000’e yakın sevgilisi olduğunu açıklayan Smith,  Vanilla adını verdiği Volkswagen Beetle marka arabayı gördüğünde hayatının değiştiğini itiraf etti. Uzun yıllar boyunca düzenli bir hayatın hayalini kuran Smith, Vanilla ile isteği yaşama ulaştığını söyledi.

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“KİMSEYİ İNCİTMİYORUM”

vanilla

Mekafili durumunun hayatı boyunca kimseye zarar vermediğini ve tamamen kendisiyle ilgili olduğunu ifade eden Smith, “Tek gecelik olarak sadece bir kadınla beraber oldum. Ancak arabaların verdiği heyecanı hiçbir şekilde yaşamadım. Vanilla’yı gördüğümde onun hayatımın aşkı olduğunu hemen anladım” dedi.

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