Arabalara özel bir ilgi duyuyor! Şimdiye kadar 1000 sevgilisi olan adamın ilginç hikayesi

İlk olarak 1965 yılında arabalara ilgi duyduğunu keşfeden Smith’in macerası bir helikoptere aşık olduğunu hissettiği anda başladı. Arabaların dizaynı ve işleyişine özel bir ilgi duyduğunu anlatan Smith, 63 yaşında kadar gerçek aşkı aradığını belirtti.

1000’e yakın sevgilisi olduğunu açıklayan Smith, Vanilla adını verdiği Volkswagen Beetle marka arabayı gördüğünde hayatının değiştiğini itiraf etti. Uzun yıllar boyunca düzenli bir hayatın hayalini kuran Smith, Vanilla ile isteği yaşama ulaştığını söyledi.

“KİMSEYİ İNCİTMİYORUM”

Mekafili durumunun hayatı boyunca kimseye zarar vermediğini ve tamamen kendisiyle ilgili olduğunu ifade eden Smith, “Tek gecelik olarak sadece bir kadınla beraber oldum. Ancak arabaların verdiği heyecanı hiçbir şekilde yaşamadım. Vanilla’yı gördüğümde onun hayatımın aşkı olduğunu hemen anladım” dedi.



