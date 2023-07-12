Arabanın camından yoldan geçen erkeklere laf attı! “Nasıl oluyormuş beyler?” diyerek paylaşınca sosyal medyadan gündem yarattı

TikTok’tan Ceren isimli bir kullanıcının yaptığı paylaşım viral olmayı başardı. Hareket halindeki bir arabadan çıkarak yoldan geçen hiç tanımadığı erkeklere seslendiği anlarda çekilen görüntüleri paylaşan kullanıcı gönderisine “Nasıl oluyormuş beyler” notunu eklemeyi ihmal etmedi.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntülerde yüzünü göstermeyen genç bir kadın rastgele kaldırımda yürüyen erkeklere, “Alayım mı seni? Yavrum be”, “Bırakayım mı sizi?” diyerek seslendi. O anlarda erkeklerin şaşkın bakışları kullanıcıların ilgisini çekti.