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Arabasının içinde biriktirdiği izmaritleri kapısını açıp sokağa fırlattı! Sosyal medyada tepki çeken görüntüler: "Üstüme döküldü"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
26.11.2024 13:27
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Arabanın yolcu koltuğunda oturan bir kadın araçta biriktirdikleri izmaritleri arabayı açarak sokağın ortasına döktü. O anlar yoldan geçen bir başka kişi tarafından saniye saniye kaydedildi. İzmaritleri sokak ortasına atan kadın kendisini "Üstüme döküldü" diyerek savundu.

Arabasının içinde biriktirdiği izmaritleri kapısını açıp sokağa fırlattı! Sosyal medyada tepki çeken görüntüler: "Üstüme döküldü"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu. Görüntülerde bir kadın arabasının kapısını açarak içilmiş bir öbek sigara izmaritini sokak ortasına attı. Çevresindekilere aldırış etmeden gerçekleştirdiği bu eylem yoldan geçen bir başka kadın tarafından anbean cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı.

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Görüntülerdeki kadın kendisini "Üstüme döküldü" diyerek savundu. Ancak sosyal medya kullanıcılarının tepkisi gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir toplumun gelişmişlik düzeyini anlamak için çevreye olan yaklaşımına bakmak yeterlidir. Çevresini kirleten bir toplum, aslında değerlerini, ilişkilerini ve geleceğini de kirletir" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten izlerken içim acıdı" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya sigara
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