Arabasının içinde biriktirdiği izmaritleri kapısını açıp sokağa fırlattı! Sosyal medyada tepki çeken görüntüler: "Üstüme döküldü"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu. Görüntülerde bir kadın arabasının kapısını açarak içilmiş bir öbek sigara izmaritini sokak ortasına attı. Çevresindekilere aldırış etmeden gerçekleştirdiği bu eylem yoldan geçen bir başka kadın tarafından anbean cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı.

Görüntülerdeki kadın kendisini "Üstüme döküldü" diyerek savundu. Ancak sosyal medya kullanıcılarının tepkisi gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir toplumun gelişmişlik düzeyini anlamak için çevreye olan yaklaşımına bakmak yeterlidir. Çevresini kirleten bir toplum, aslında değerlerini, ilişkilerini ve geleceğini de kirletir" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten izlerken içim acıdı" yorumunu yaptı.