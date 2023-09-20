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Aracını ekspertize soktu, mermi şoku yaşadı! Tavanda iki tane olunca usta şüphelendi...

20.09.2023 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Satmak istediği aracını ekspertize sokan adam, hayatının şokunu yaşadı. Aracı inceleyen usta, tavandaki 'balık sırtı' aksesuarının iki tane olmasından şüphelendi. Tavanı aralayan usta, gördüğü mermiyle şaşkına döndü. "Kesme ekleme arabalar, iki parça hatta üç parça arabalar gördüm, kilometre düşürüp dolandırmaya çalışanı gördüm ama mermi çıkanı ilk defa görüyorum" diye konuştu.

Aracını ekspertize soktu, mermi şoku yaşadı! Tavanda iki tane olunca usta şüphelendi...

İstanbul Sultangazi'deki oto ekspertiz merkezine iki aracıyla gelen bir adam, araçlarını satmak istediğini belirtti. Alacak olana mahçup olmamak için araçlarını ekspertize sokan adam hayatının şokunu yaşadı.

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İKİ TANE OLMASI USTAYI ŞÜPHELENDİRDİ

Çalışanlar araçları incelemeye başlarken, araçlardan birinin tavanında 'balık sırtı' diyer tabir edilen aksesuarlardan iki tane olması ustayı şüpheye düşürdü.

Ekran Alıntısı

ARACIN TAVANINDAN MERMİ ÇIKTI

Aracın tavanını aralayan usta mermi deliğini gördü. Merminin de içinde olduğunu gören usta, mermiyi çıkartarak aracın sahibine gösterdi.

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USTA, USTA OLALI BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİ

Usta yaptığı açıklamada "Macunla doldurmuşlar, mermi deliği. Kapı fitilini aralamıştım, şöyle tavan arasına bakayım dedim, mermiyi gördüm. Kesme ekleme arabalar, iki parça hatta üç parça arabalar gördüm, kilometre düşürüp dolandırmaya çalışanı gördüm ama mermi çıkanı ilk defa görüyorum." ifadelerini kullandı.

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'HATASIZ' RAPORU VERMİŞLER

Aracı satın alırken, götürdüğü başka bir ekspertiz firmasından 'hatasız' raporu alan adam, çıkan mermiyi görünce inanamadı.


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Anahtar Kelimeler:
Otomobil Ekspertiz

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