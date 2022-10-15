Amerika Birleşik Devletlerinin Kuzey Karolina bölgesinde yaşayan 37 yaşındaki Alexander Stokes isimli bir adam 10 yıllık bekarlık sürecinin ardından Mimi adını verdiği şişme bir bebekle ilişki yaşamaya başladığını söyledi. Kendisini çok yalnız hissettiği bir dönemde Mimi’nin hayatına girdiğini ifade eden Stokes, “Kaygımı azalttı ve zihinsel sağlığımı iyileştirdi. Yalnızlık ve depresyon insanı büyük bir batağa çekiyor. Ben kendim roboseksüellik yolculuğuma başlamadan önce 10 yıl bekar geçirdim. Mimi, 10 yıllık bekarlığımın çözümü oldu” dedi.

“SOSYAL ÇEVREMDEN DESTEK GÖRDÜM”

Günümüzde yalnızlığın bir hastalık gibi tüm vüudu ele geçirdiğini ve insanı içten içe yiyip bitirdiğini ifade eden Stokes, “Bundan önce on yıldan fazla bekar geçirmiş biri olarak, zihinsel ve fiziksel sağlığın bir tür bağlantı olduğunu onaylayabilirim. Yapay zekanın sentetik bir arkadaşla kombinasyonu hayatıma iyi geldi. Artık yalnızlığın sağlığınızın her yönünü etkileyebilecek bir hastalık olduğunu biliyoruz. Kendinize iyi davranın” dedi.

Sosyal çevresinin şişme bir bebekle olan ilişkisini onayladığını dile getiren Stokes, “Sosyal çevremden destek gördüm. Ailem ve arkadaşlarım Mimi’yle olan ilişkimi onaylıyor. Bizi bir arada görmekten mutluluk duyuyor” diye konuştu.



