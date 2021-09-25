HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aralarında ünlü isimler de var! 100 milyon dolarlık döviz vurgununda yeni gelişme

Aralarında ünlü isimler de var! 100 milyon dolarlık döviz vurgununda yeni gelişme

25.09.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da, Trump’ın kızı ve eski eşini giydiren ünlü modacı Nimet Ataker ve çok sayıda ünlü isim ile iş adamlarını milyonlarca lira dolandıran döviz bürosu vurgununda süreç devam ediyor. Mağdur avukatı Sinan Keskin ise davanın son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aralarında ünlü isimler de var! 100 milyon dolarlık döviz vurgununda yeni gelişme

İstanbul’da 20 yıllık döviz bürosunun sahipleri, aralarında çok sayıda tanınmış ismin de bulunduğu kişilerden topladıkları yaklaşık 100 milyon dolar civarında parayla kayıplara karışmıştı. Uzun yıllar boyunca işlem yaptıkları döviz bürosunun kapılarının kapalı olması sonrası durumu fark eden mağdurların şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrası döviz şirketinin sahibi ve yöneticileri hakkında dava açılmıştı.

Yaşanan olayda Trump’ın kızı ve eski eşini giydiren ünlü modacı Nimet Ataker ve çok sayıda ünlü ismin aralarında bulunduğu iş adamlarının dolandırıldıklarını iddia ettikleri davaya ilişkin mağdur Avukatı Sinan Keskin açıklamalarda bulundu.

"KRİPTO PARADAN SONRAKİ EN BÜYÜK VURGUN"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan mağdur avukatı Sinan Keskin, “Türkiye’de kripto para piyasalarındaki dolandırıcılıktan sonra dövizi aracı kullanmak suretiyle yapılmış olan en büyük dolandırıcılık hadisesi ile karşı karşıyayız. Benim mağdur müvekkillerim dışında dosyada birçok ünlü isim de yer alıyor. Mağdurlar yıllarca döviz piyasasında kayıtlı olan bu döviz bürosunda milyonlarca lira işlem yapmışlar. Bir sabah geldiklerinde ise döviz bürosunun kapalı olduğunu görüyorlar. Dosyada dolandırılarak mağdur edilen ünlüler arasında Trump’ın eşini giydiren bir modacı ve aynı zamanda kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de mevcut” diye konuştu.

fcf541c6-8692-4be8-8fe8-2c926b0216c5

Ev sahiplerinden pes dedirten fırsatçılık: 25 m2’lik odadan 'bin 250 TL' kira istiyorlarEv sahiplerinden pes dedirten fırsatçılık: 25 m2’lik odadan 'bin 250 TL' kira istiyorlar

HER BİR SANIK İÇİN 217 YILA KADAR CEZA

Sanıkların 3 farklı suçtan yargılanacaklarını belirten Avukat Sinan Keskin, “Şu anda sanıklar İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçlarından yargılanmaktalar. Savcının mütaalasında 217 yıla kadar her bir sanık için ceza isteniyor. Takdir sayın mahkemede olmakla birlikte işlenen suçlar ortada olduğu için her bir sanık için 800 seneye kadar ceza almaları söz konusu olabilir. Burada sanıklar mağdurların zararlarını giderirlerse ceza miktarında bir düşüş yaşanabilir. Öncelikle dileğimiz mağdurların zararının sanıklar tarafından giderilmesi, aksi halde sayın mahkemece yasa kapsamında bulunan ve şu anda yargılandıkları tüm suçlardan en ağır cezaya çarptırılmalarıdır” dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avukat kılığına girip duruşmada ünlü gangsteri öldürdülerAvukat kılığına girip duruşmada ünlü gangsteri öldürdüler
Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho, yeni kitabını Mete Gazoz'a adadıDünyaca ünlü yazar Paulo Coelho, yeni kitabını Mete Gazoz'a adadı
Artışa geçti! Yaz geri dönüyorArtışa geçti! Yaz geri dönüyor
Anahtar Kelimeler:
döviz dolandırıcılık İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayına çırılçıplak çıktı!

Canlı yayına çırılçıplak çıktı!

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım

Binlerce kişiyi dolandırdılar! En az 165 milyonluk vurgun

Binlerce kişiyi dolandırdılar! En az 165 milyonluk vurgun

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Başörtüsünü çıkarmıştı! "Başroldüm şimdi dublör"

Başörtüsünü çıkarmıştı! "Başroldüm şimdi dublör"

Bolu'yu karıştıran 'erotik shop' mühürlendi

Bolu'yu karıştıran 'erotik shop' mühürlendi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Rize meydanında yakacağım

Rize meydanında yakacağım

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yasaklandı! Yeni uygulama 5 Ekim'de başlıyor

Yasaklandı! Yeni uygulama 5 Ekim'de başlıyor

Fotoğraflar bugün çekildi! Kar, yurda giriş yaptı

Fotoğraflar bugün çekildi! Kar, yurda giriş yaptı

Canlı yayında ibretlik olay: 4 eş normal, karısıyla paylaşacağım

Canlı yayında ibretlik olay: 4 eş normal, karısıyla paylaşacağım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.