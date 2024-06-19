Aralarındaki yaş farkı gündem oldu! Kocası babasıyla hem yaşıt hem de adaş: "Benim için sorun değil"

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Jessica Zirkelbach isimli bir kadın 12 yıl önce hayatını Alan ile birleştirdi. Evlendiklerinde Alan 50, Jessica ise 22 yaşındaydı. Babası gibi bir kişi aradığını ve hep olgun erkeklerden hoşlandığını dile getiren Jessica, "Babamla aynı isme sahip ve aynı yaştalar. Benim için sorun değil. Onu gerçekten seviyorum" dedi.

Love Don't Judge podcastine konuşan Alan, "Başlangıçta bununla mücadele ettim. Sanırım birkaç kez Jessica'nın bu yaş farkı hakkında ne hissettiğini sormam gerekti" diye konuştu.

İnsanların ilişkileri hakkında yaptıkları olumsuz yorumlarını onları daha çok bir araya getirdiğini söyleyen Jessica, "İnsanlar ilişkimizin kalıcı olmayacağını söyledi. İnsanların şüpheleri bizi bir araya getirdi ve bu da bizi onların yanlış olduğunu kanıtlamak için daha fazla motive etti. Babam başlangıçta bu duruma sıcak bakmadı ama zamanla alıştı" ifadelerini kullandı.







