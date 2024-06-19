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    4. Kız arkadaşını yatakta başka bir adamla yakaladı! O anları sosyal medyadan ifşa edince yorum yağmuruna tutuldu

    Kız arkadaşını yatakta başka bir adamla yakaladı! O anları sosyal medyadan ifşa edince yorum yağmuruna tutuldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.06.2024 09:34
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    Sosyal medyadan yapılan bir paylaşımda sevgilisini başka bir adamla yatakta yakalayan adamın ifşa ettiği ihanet görüntüleri yer aldı. Sevgilisiyle yakalanan kadın panikten ne yapacğaını şaşırken ihanet uğrayan erkek arkadaş ise o anları cep telefonuyla çekerek Facebook'tan paylaştı. Facebook kullanıcıları o anları yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

    Kız arkadaşını yatakta başka bir adamla yakaladı! O anları sosyal medyadan ifşa edince yorum yağmuruna tutuldu

    İhanete uğrayan bir kişinin sevgilisi ve onun erkek arkadaşını yatakta yakaladıktan sonra çektiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşması büyük ses getirdi. Görüntülerde yakalanan adam ve kadının kendilerini izlemek için çevresinde bulunan örtüleri kullandığı görüldü. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu.

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    Sosyal medya kullanıcılarının bazıları görüntülerin paylaşılmasını eleştirirken bazıları ise ihaneti ifşa etmenin doğru bir hareket olduğunu savundu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Görünce bile sinirlendim" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Onların ayıbına onlar gibi cevap vermek olmamış" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Aldatma ihanet
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