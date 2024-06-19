Kız arkadaşını yatakta başka bir adamla yakaladı! O anları sosyal medyadan ifşa edince yorum yağmuruna tutuldu

İhanete uğrayan bir kişinin sevgilisi ve onun erkek arkadaşını yatakta yakaladıktan sonra çektiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşması büyük ses getirdi. Görüntülerde yakalanan adam ve kadının kendilerini izlemek için çevresinde bulunan örtüleri kullandığı görüldü. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu.

Sosyal medya kullanıcılarının bazıları görüntülerin paylaşılmasını eleştirirken bazıları ise ihaneti ifşa etmenin doğru bir hareket olduğunu savundu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Görünce bile sinirlendim" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Onların ayıbına onlar gibi cevap vermek olmamış" yorumunu ekledi.