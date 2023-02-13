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  4. Arama kurtarma çalışmalarında yürekleri ısıtan anlar! Çinli ekibe otlu peynir ikram ettiler... Yanyana omuz omuza çalıştılar

Arama kurtarma çalışmalarında yürekleri ısıtan anlar! Çinli ekibe otlu peynir ikram ettiler... Yanyana omuz omuza çalıştılar

13.02.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler bölgede büyük yıkıma neden oldu. Asrın felaketi olarak isimlendirilen depremlerin ardından Türkiye’den ve dünyada arama kurtarma ekipleri bölgeye geldi. Bir enkazın başında birlikte çalışan Çinli ve Vanlı arama kurtarma ekiplerinin arasındaki diyalog yürekleri ısıttı.

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremler başta Kahramanmaraş olmak üzere Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Hatay ve Adana’da da hissedildi. Suriye’nin kuzey kesimininde de yıkımlara neden olan depremlerin sonrasında tüm Türkiye’nin kalbi bölgede atmaya başladı. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen yardımların yanı sıra dünyada duruma kayıtsız kalmadı. Ülkeler arama-kurtarma ekipleriyle beraber depremden etkilenen bölgelerde enkaz altında kalanları kurtarmak için zorlu bir mücadeleye başladı. O anlarda bir enkazın başında çekilen görüntüler acının dilinin ortak olduğunu bir kez daha ortaya çıkarttı.

ÇİNLİ VE VANLI EKİPLER YANYANA

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Kahramanmaraş merkezli deprem felaketine yardım için Çin’den gelen arama kurtarma ekibi ve Van’dan gelen kurtarma ekipleri bir enkazın başında omuz omuza mücadele etti. O anlarda enkazın başında yemek molası veren Çin ekiplere Van’dan gelen ekipler otlu peynir ikram etti. O anlar sosyal medyada gündem olmayı başardı.

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