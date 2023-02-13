Arama kurtarma çalışmalarında yürekleri ısıtan anlar! Çinli ekibe otlu peynir ikram ettiler... Yanyana omuz omuza çalıştılar

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremler başta Kahramanmaraş olmak üzere Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Hatay ve Adana’da da hissedildi. Suriye’nin kuzey kesimininde de yıkımlara neden olan depremlerin sonrasında tüm Türkiye’nin kalbi bölgede atmaya başladı. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen yardımların yanı sıra dünyada duruma kayıtsız kalmadı. Ülkeler arama-kurtarma ekipleriyle beraber depremden etkilenen bölgelerde enkaz altında kalanları kurtarmak için zorlu bir mücadeleye başladı. O anlarda bir enkazın başında çekilen görüntüler acının dilinin ortak olduğunu bir kez daha ortaya çıkarttı.

ÇİNLİ VE VANLI EKİPLER YANYANA

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketine yardım için Çin’den gelen arama kurtarma ekibi ve Van’dan gelen kurtarma ekipleri bir enkazın başında omuz omuza mücadele etti. O anlarda enkazın başında yemek molası veren Çin ekiplere Van’dan gelen ekipler otlu peynir ikram etti. O anlar sosyal medyada gündem olmayı başardı.



