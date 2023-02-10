Dört yılda iki felaket! Suriye’deki bombalar ilk evlerini yıktı... Türkiye’deki ikinci evleri ise depremle yerle bir oldu

Suriye’deki savaşın sonrasında evlerini kaybederek Türkiye’ye göç eden 31 yaşındaki Omar ve çocukları Nofal ve Maria Hennami dört yıl içinde ikinci bir felaketle karşılaştı. The Sun’ın haberine göre Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler ailenin Türkiye’deki evlerinin de yıkılmasına neden oldu.

İKİ EVLERİNİ KAYBETTİLER

Çocuklarıyla birlikte yeniden evsiz kaldıklarını ifade eden Omar, “Çocuklar şimdi dört yılda iki evini kaybetti. Onlar için çok travmatik oldu. Elimizde hiçbir şey kalmadı. Şimdi ne yapacağımız ya da nereye gideceğimizi bilmiyoruz” dedi.