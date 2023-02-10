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  4. Amerikalı güvenlik sözcüsü ve Türk muhabirin arasındaki diyalog duygulandırdı! Soru hakkında öncelik verdi... “Aileniz nasıl, iyiler mi?”

Amerikalı güvenlik sözcüsü ve Türk muhabirin arasındaki diyalog duygulandırdı! Soru hakkında öncelik verdi... “Aileniz nasıl, iyiler mi?”

10.02.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki deprem Türkiye’yi sarstı. Başta Kahramanmaraş olmak üzere 10 ili etkileyen depremlerin ardından dünya genelinden yardım gelmeye başladı. Amerika’dan gelen destek mesajlarının yanında basın toplantısı sırasında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby ve Türk bir gazeteci arasındaki diyalog herkesi duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler Türkiye’yi büyük bir üzüntüye boğdu. 6 Şubat’ta kara bir güne uyanan Türkiye’ye tıbbi, maddi ve arama kurtarma konusunda dünyanın pek çok ülkesinden destek yağdı. Türkiye’deki depremleri 100 yılı aşkın süredir bölgeden yaşanan en kötü depremler olarak nitelendiren Amerika Başkanı Joe Biden, ülkeye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, “Aklımız yakınlarını bu trajedide kaybeden depremzedelerde. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da söyledim. İlk deprem olur olmaz aradım ve ABD’nin tam desteğini sundum. Arama kurtarma ekiplerinin hazır olduğunu söyledim.” ifadelerini kullandı.

TÜRK MUHABİRE ÖNCELİK VERDİLER

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby düzenlediği basın toplantısında Türk muhabire soru hakkında öncelik tanıdı. Muhabirinin sorusundan önce Kirby’in ailesinin ve dostlarının durumunu sorması duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Türk muhabir ise ABD’li sözcünün sorusuna, “Ailem iyiler. Ama orada milyonlarca insan vardı. Orada arkadaşlarım vardı. Çoğu iyi ama iyiyiz demek bile bize zor geliyor” yanıtını verdi.

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