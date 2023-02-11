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  4. Kahramanmaraş depreminin ikincisine arabada yakalandılar! “Deprem oluyor kaçın”

Kahramanmaraş depreminin ikincisine arabada yakalandılar! “Deprem oluyor kaçın”

11.02.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezlerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler bölgede korku dolu anlar yaşattı. İkinci depreme arabasının içinde yakalanan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

6 Şubat sabahı Türkiye Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle kara bir güne uyandı. Sabah saat 04.17’de Pazarcık ilçesinde yaşanan deprem Kahramanmaraş ve çevresindeki 10 ili etkiledi. Bölgede binlerce evin yıkılmasına neden olan Pazarcık merkezli depremin sonrasında öğle saatlerinde bu kez aynı bölge Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki 7.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

İKİNCİ DEPREM ARABADA YAKALANDI

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Kahramanmaraş merkezli öğle saatlerindeki 7.6 büyüklüğündeki depreme arabasının içinde yakalanan bir kişi korku dolu anları cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti. O anlarda arabada bulunan bir kişinin “Bu artçı değil. Çok büyük. Deprem oluyor kaçın” sözleri korku ve paniği gözler önüne net bir şekilde serdi.

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