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  4. Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi Bige Önal rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi Bige Önal rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 12:17 | Son Güncelleme

Dün akşam dünyaevine giren Çukur dizisinin oyuncusu Necip Memili'nin nikahına sevgilisi Aras Bulut İynemli ile katılan oyuncu Bige Önal, rüzgarın azizliğine uğradı. Rüzgarda eteği havalanan Önal, frikik vermekten kurtulamadı.

'Çukur' dizisinde 'Cumali' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Necip Memili, bir süredir aşk yaşadığı Didem Dayıcıoğlu ile Ortaköy'de yer alan bir otelde nikah masasına oturdu. Nikaha sevgilisi Aras Bulut İynemli ile katılan Bige Önal ise iç çamaşırsız giydiği kısa elbisesiyle rüzgarın azizliğine uğradı.

FRİKİK VERMEKTEN KURTULAMADI

Necip Memili ve Didem Dayıcıoğlu'nun nikah törenine ünlü isimler akın etti. Gecenin sonunda basın mensuplarının karşısına geçen ikiliden Önal, talihsiz bir an yaşadı. Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal ve eski manken Mine Baysan'ın kızı oyuncu Bige Önal, sevgilisiyle basın mensuplarını sorularını yanıtlarken esen rüzgarın azizliğine uğrayarak frikik verdi. Oyuncu, eliyle eteğini kapatmaya çalışsa da görüntülenmekten kurtulamadı.

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BİGE ÖNAL KİMDİR?

Bige Önal, 1 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal'ın kızıdır. Annesi de eski manken Mine Baysan'dır. 9 yaşında iken anne babası boşandı. Özel St Benoit lisesini bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinden mezun oldu. 28 Temmuz 2010 tarihinde TRT 1'de oynamaya başlayan "Elde Var Hayat" adlı dizide Bige Önal, Yeliz karakterini canlandırırken dizinin başrollerinde Emre Altuğ ve Rojda Demirer oynadı. Bige Önal son olarak Netflix'de yayınlanan Hakan: Muhafız isimli dizide rol aldı.

Çukur'un Cumali'si Necip Memili evlendiÇukur'un Cumali'si Necip Memili evlendi
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Anahtar Kelimeler:
bige önal, necip memili, Aras Bulut İynemli, frikik,

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