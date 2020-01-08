Aras Bulut İynemli ve Öner Erkan'ın dansı olay oldu!

Çukur'un oyuncuları Aras Bulut İynemli ve Öner Erkan yaptıkları paylaşımla olay oldu. Aras Bulut İynemli, başrolünde oynadığı Çukur adlı dizinin setinden bir paylaşımda bulundu. Son zamanlarda bir hayli soğuyan havalara inat çekimlerine devam eden oyuncular kendilerini sıcak tutmak için ilginç yollara başvuruyor.

Aynı dizide birlikte rol aldığı Öner Erkan ile karşılıklı oynayan Aras Bulut İynemli bu keyifli videoyu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı ve üzerine de “Yok canım, ne soğuğu!” notunu düştü.



