Arda Güler'in sevgilisi ortaya çıktı! Galatasaraylı basketbolcu Duru Nayman merak konusu oldu

Fenerbahçe'de top koşturan Arda Güler, yılın transferine imza attı ve Real Madrid'le anlaştı. Arda Güler, 20 milyon Euro bonservis + 10 milyon Euro bonuslarla birlikte Real Madrid'e imza atınca dünya gündemine oturdu.

Günlerdir adından söz ettiren genç futbolcu Arda Güler'in sevgilisi de merak konusu oldu. Ünlü futbolcu ile ilgili aşk iddiası gündeme geldi.

Arda Güler'in Galatasaray'ın basketbolcusu 18 yaşındaki Duru Nayman ile eni bir aşka yelken açtı.

Geçtiğimiz gün Madrid'e giden ünlü futbolcunun havalimanında yanında Galatasaray'ın oyuncusu Duru Nayman'ın olduğu dikkatlerden kaçmadı.

DURU NAYMAN KİMDİR?

Duru Nayman Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Guard olarak oynayan 23 numaralı oyuncudur. 2005 doğumlu olan Nayman 18 yaşında.



