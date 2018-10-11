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Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan kavga açıklaması!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.10.2018 09:01 | Son Güncelleme

Arda Turan ve Berkay önceki gece Emirgan’daki bir mekânda kavga etti. Turan’ın ünlü şarkıcının eşini taciz etmesinin bu kavgaya yol açtığı ileri sürüldü. İddiaları kabul etmeyen futbolcu, Onur Baştürk’e yaptığı açıklamada “Geldi, ensemden tuttu. Sebebini Berkay’a sorun, anlatabiliyorsa anlatsın” diyerek kafaları karıştırdı. Olayların ardından ne diyeceği merak konusu olan Aslıhan Doğan ise sessizliğini sosyal medya hesabında bozdu.

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan kavga açıklaması!

Arda Turan ve Berkay’ın önceki gece eğlenceleri olaylı bitti. İddiaya göre ünlü futbolcu, aralarında Burak Yılmaz’ın olduğu erkek arkadaşlarıyla Emirgan’daki Gizli Kalsın adlı bara eğlenmeye gitti. İlerleyen saatlerde mekâna şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Şahin de geldi. Yan yana localarda eğlenen grup bir süre sonra tartışmaya başladı. İddiaya göre Berkay sigara içmek için dışarı çıktığında ünlü futbolcu, Özlem Şahin’in yanına giderek “Ne kadar güzelsin, evli olmasam seni kaçırmazdım” dedi.

ARDA KAFA ATTI

Bu sözleri duyan Berkay, Turan’a “Karımı eve bırakıp döneceğim. Erkek erkeğe konuşacağız” diye karşılık verdi. Bu uyarı üzerine gerilen Turan da Berkay’a kafa attı. Kanlar içinde kalan şarkıcı, eşi ve arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Arda Turan’ın da Berkay’ın bulunduğu hastaneye giderek şarkıcıdan “Eşin olduğunu bilmiyordum” diyerek özür dilediği öne sürüldü.

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NİYE ÖZÜR DİLEYEYİM

Kavganın basına yansımasının ardından Arda Turan sosyal medya hesabından “Evet bir tartışma yaşanmıştır, ama sebebi haberleştirildiği gibi namus meselesi değildir” açıklamasını yaptı. Ünlü futbolcunun bu kafa karıştıran açıklamasının ardından Kelebek yazarı Onur Baştürk, Turan’la telefonla görüştü. Baştürk, Turan’a “Neler oldu? Açıklamanda ne demek istedin?” diye sordu. Olayı daha fazla uzatmak istemediğini belirten Arda Turan, “Sadece şunu yazabilirsin” deyip topu karşı tarafa attı: “Geldi, ensemden tuttu. Sebebini Berkay’a sorun, anlatabiliyorsa anlatsın.” Ünlü futbolcu, Berkay’dan özür dilediği iddialarının da gerçeği yansıtmadığını söyledi: “Öyle bir şey yapmadım, niye özür dileyeyim?”

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EŞİMİ TANIMAMASI MÜMKÜN DEĞİL

Olay sonrası açıklama yapan Özlem Şahin, “Arda yanıma gelip, kulağıma eğildi. ‘Evli olmasam seni kaçırmazdım’ dedi. Berkay bunu gördü. Aralarında tartışma çıktı. Eşim bana döndüğü sırada Arda kafa attı” dedi. Burnu kırılan Berkay’ın dün ameliyat olduğu öğrenildi.
Berkay olayın ardından hukuki yollara başvuracağını açıkladı: “Bütün hukuki yollara başvuracağız. Bugün ameliyat olacağım. Arda’nın benim eşimi tanımamasına imkân yok. Yıllardır süren ve göz önünde olan bir evliliğim var.”

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ASLIHAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Olayların ardından gözler doğumuna 2 hafta kalan Aslıhan Doğan'a çevrildi. Doğan, Instagram sayfasında konuyla ilgili bir açıklama yayınladı:

"Yaşanmışlıklarıyla her daim olgunlaşmış bir insan, yetiştirilme şeklinden ötürü aile kavramının ne olduğunu iyi bilen bir evlat, tahmin edilenden çok daha güçlü bir kadın, ve en önemlisi bir anne adayı olarak yazıyorum. İlişkimin ilk gününden evliliğimin bugününe kadar ne kadar saçmalık varsa önüme sunuldu. Farklı amaçlara hizmet eden, beni sosyal platformda eleştirmeyi kendinde hak gören, ve maalesef mutsuzlukla beslenen hazımsız insanlarla karşılaştım. Sabrım bir çok kez denense de bugüne dek kimseye istediğini vermedim. Bugün de vermeyeceğim. Allah'ın izniyle oğlumu kucağıma almama çok az kala, yazılıp çizilen hiçbir şeyin, ve hiçbir 3.şahsın bana ve aileme zarar verebilecek nitelikte olmadığını bilmenizi isterim. Saygılar..."

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