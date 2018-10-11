Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan kavga açıklaması!

Arda Turan ve Berkay’ın önceki gece eğlenceleri olaylı bitti. İddiaya göre ünlü futbolcu, aralarında Burak Yılmaz’ın olduğu erkek arkadaşlarıyla Emirgan’daki Gizli Kalsın adlı bara eğlenmeye gitti. İlerleyen saatlerde mekâna şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Şahin de geldi. Yan yana localarda eğlenen grup bir süre sonra tartışmaya başladı. İddiaya göre Berkay sigara içmek için dışarı çıktığında ünlü futbolcu, Özlem Şahin’in yanına giderek “Ne kadar güzelsin, evli olmasam seni kaçırmazdım” dedi.

ARDA KAFA ATTI

Bu sözleri duyan Berkay, Turan’a “Karımı eve bırakıp döneceğim. Erkek erkeğe konuşacağız” diye karşılık verdi. Bu uyarı üzerine gerilen Turan da Berkay’a kafa attı. Kanlar içinde kalan şarkıcı, eşi ve arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Arda Turan’ın da Berkay’ın bulunduğu hastaneye giderek şarkıcıdan “Eşin olduğunu bilmiyordum” diyerek özür dilediği öne sürüldü.

NİYE ÖZÜR DİLEYEYİM

Kavganın basına yansımasının ardından Arda Turan sosyal medya hesabından “Evet bir tartışma yaşanmıştır, ama sebebi haberleştirildiği gibi namus meselesi değildir” açıklamasını yaptı. Ünlü futbolcunun bu kafa karıştıran açıklamasının ardından Kelebek yazarı Onur Baştürk, Turan’la telefonla görüştü. Baştürk, Turan’a “Neler oldu? Açıklamanda ne demek istedin?” diye sordu. Olayı daha fazla uzatmak istemediğini belirten Arda Turan, “Sadece şunu yazabilirsin” deyip topu karşı tarafa attı: “Geldi, ensemden tuttu. Sebebini Berkay’a sorun, anlatabiliyorsa anlatsın.” Ünlü futbolcu, Berkay’dan özür dilediği iddialarının da gerçeği yansıtmadığını söyledi: “Öyle bir şey yapmadım, niye özür dileyeyim?”