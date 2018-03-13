Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Sabah'tan Sinan Özedincik'in haberine göre, akşam saatlerindeki nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, sivil plakalı bir araçla geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikahta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arda Turan'ın nikah şahidi oldu.

Nikah törenine başta Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan ve çok yakın akrabaları olmak üzere; Başakşehir Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu, Sarıhan Gusto'nun sahibi Cemal Sarıhan katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Çubuklu'daki Vadi Konakları'nda yapılan törende, 21.00-23.00 saatleri arasında bulundu. Nikah kıyılmadan önce çaylar içildi. Konuklara su böreği ve zeytinyağlılardan oluşan bir mönü ikram edildi.

"HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ"

Zeytin Dalı Operasyonu nedeniyle özellikle çok sade olmasına dikkat edilen nikah töreninde müzik çalınmadı, düğün pastası kesilmedi. Doğan'a, nikah kıyılırken, yakın arkadaşı Mina Başaran'ın hayatını uçak kazasında kaybettiği söylenmedi. Nikah sonrasında Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Arda Turan, "Bizim için dua eden ve tebrik eden herkese çok teşekkür ederiz" dedi.