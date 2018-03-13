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Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.03.2018 09:46 | Son Güncelleme

Nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstlendiği Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı. Nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstlendiği Arda Turan'ın nikahının Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla 'sade' gerçekleştirildiği ifade edildi.

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Sabah'tan Sinan Özedincik'in haberine göre, akşam saatlerindeki nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, sivil plakalı bir araçla geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikahta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arda Turan'ın nikah şahidi oldu.

Nikah törenine başta Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan ve çok yakın akrabaları olmak üzere; Başakşehir Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu, Sarıhan Gusto'nun sahibi Cemal Sarıhan katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Çubuklu'daki Vadi Konakları'nda yapılan törende, 21.00-23.00 saatleri arasında bulundu. Nikah kıyılmadan önce çaylar içildi. Konuklara su böreği ve zeytinyağlılardan oluşan bir mönü ikram edildi.

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"HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ"

Zeytin Dalı Operasyonu nedeniyle özellikle çok sade olmasına dikkat edilen nikah töreninde müzik çalınmadı, düğün pastası kesilmedi. Doğan'a, nikah kıyılırken, yakın arkadaşı Mina Başaran'ın hayatını uçak kazasında kaybettiği söylenmedi. Nikah sonrasında Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Arda Turan, "Bizim için dua eden ve tebrik eden herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Aslıhan Doğan yeni bir Instagram hesabı açıp adına 'Aslıhan Doğan Turan' yazdı. Aslıhan'ın bu kadar hızlı bir şekilde soyadında değişiklik yapması takipçilerini şaşırttı.

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DÜĞÜN TARİHİ BELLİ DEĞİL

Afrin harekatında şehit düşen askerlerimize çok üzüldüğünü belirterek "Savaş varken düğün olmaz" diyen Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan'ın düğün tarihi belli değil. Çiftin henüz netleşmemiş bir tarihte bir eğlence veya düğün yapmak istedikleri iddia ediliyor.

ERDOĞAN ÇİFTİ BİLEZİK TAKTI

Nikah kıyıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, geline bilezik taktı. Arda Turan'ın, dizi oyuncusu kardeşi Okan Turan, törene sevgilisi Katre Yırtıcı ile birlikte katıldı.

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arda turan nikah Aslıhan Doğan Recep Tayyip Erdoğan

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