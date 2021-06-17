Arda Türkmen ile genç sevgilisi Melodi Elbirliler’den bir ilk!

Yaptığı televizyon programlarıyla adını duyuran ünlü şef Arda Türkmen ile bir yıldır birlikte olduğu genç sevgilisi Melodi Elbirliler, bir ilke imza attı. 46 yaşındaki şefle, 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

İkili, ilk defa sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştı. Elbirliler, sevgilisi Türkmen'le selfie yaptığı kareyi yayınlayarak, "Bu burada dursun. 16-06-2021" notunu düşerek, kalp emojisi koydu. Yaptığı yemek programlarıyla adından söz ettiren Türkmen ve sosyal medya fenomenine takipçileri, "Çok yakışıyorsunuz" mesajını gönderdi.

