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  4. Arda Türkmen ile genç sevgilisi Melodi Elbirliler’den bir ilk!

Arda Türkmen ile genç sevgilisi Melodi Elbirliler’den bir ilk!

17.06.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü aşçı Arda Türkmen ile bir yıldır beraber olduğu sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. İkili bir ilke imza attı.

Arda Türkmen ile genç sevgilisi Melodi Elbirliler’den bir ilk!

Yaptığı televizyon programlarıyla adını duyuran ünlü şef Arda Türkmen ile bir yıldır birlikte olduğu genç sevgilisi Melodi Elbirliler, bir ilke imza attı. 46 yaşındaki şefle, 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Ekran Alıntısı

İkili, ilk defa sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştı. Elbirliler, sevgilisi Türkmen'le selfie yaptığı kareyi yayınlayarak, "Bu burada dursun. 16-06-2021" notunu düşerek, kalp emojisi koydu. Yaptığı yemek programlarıyla adından söz ettiren Türkmen ve sosyal medya fenomenine takipçileri, "Çok yakışıyorsunuz" mesajını gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
Melodi Elbirliler
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