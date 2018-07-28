Aref Türkiye'ye döndü

Antalya yapacağı gösteriye hazırlandığı sırada kobra yılanı tarafından ısırılan ve özel uçakla götürüldüğü Mısır'daki tedavisi tamamlanan İlizyonist Aref Ghafouri İstanbul'a geldi. Türk Hava Yolları'na ait uçakla sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'na gelen Ghafouri, burada basın mensuplarına 11 gün süren tedavi süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

"YILANI SURİYELİLERDEN ALDIM"

Kendisini ısıran Kobrayı Antalya'dan aldığını hatırlatan Aref, “Birkaç sene önce Antalya'da Suriyelilerin bulunduğu bir gecekondu mahallesi var. Ben oraya hep yardım ediyordum. Orada yılanlarla uğraşan bir adam gördüm. Ama tam anlaşamıyorduk. Adamdan o yılanı aldım çünkü hasta olduğunu bir gözünün kör olduğunu gördüm. Benim bu gibi hayvanlara baktığım bir hayvanat bahçem var. Orada besliyordum. Durumu ağırlaşınca özel bakım için eve getirdim. Çünkü ben bu tür yılanlar için Tayland'da eğitim aldım. Yılanı tedavi etmeye çalışırken bir anda kolumu ısırdı" dedi.

"25 SAAT PANZEHİRİ OLMADAN DURDUM "

Yılanını ısırmasının ardından yaşanan süreci anlatan ünlü İlizyonist, “Beni ısırdığı zaman hızlı bir şekilde elimi çektim ve yılanın kafası aşağıya doğru çöktü. Genelde bu tür yılanlar ısırdığı zaman siz ölene kadar sizi bırakmaz. Şansın varmış fazla zehiri yokmuş ve beni ısırdığı gibi öldü. Hızlı bir şekilde soğuk suyla birlikte kolumdaki zehiri emmeye başladım. Hastaneye hızlı bir şekilde gidemedik ve o an felç olduğumu hissetmeye başladım. Sürekli sakız çiğnemeye başladım ağız ve dişlerimi hareket ettirmek için. 25 saat panzehir olmadan nasıl durdum doktorlar bile şaşırdı" dedi.