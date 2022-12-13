Arif Verimli kimdir, nereli ve kaç yaşında? 'Müge Anlı'ya kırgınım!' demişti! Prof. Dr. Arif Verimli 2. Sayfa'da!

Arif Verimli, bugün (13 Aralık 2022 Salı) 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Arif Verimli daha önce yaptığı açıklamada Müge Anlı'nın düğününe kendisini davet etmediğini belirtmişti. Ünlü psikaytistin Müge Anlı ile ilgili sözleri gündem olmuştu. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafızalara kazınan 2. Sayfa konuğu Prof. Dr. Arif Verimli hakkında merak edilenler...

ARİF VERİMLİ KİMDİR?

Arif Verimli 1 Haziran 1954 yılında Antalya'da doğdu.

Arif Verimli Bursa Tıp Fakültesi'ne girdi. Arif Verimli psikiyatrist olmaya 4. sınıf öğrencisiyken karar verdi.

Arif Verimli, 1977'de Tıp doktoru oldu. Hemen arkasından birkaç ay sonra psikiyatri asistanı oldu.

1978'de Aydan Hanımla evlenen Verimli' nin 1980'de ilk çocuğu Ural, 1984'de ikinci çocuğu Aras doğdu.

1982'de uzman olan Verimli 1982-1983 yılları arasında Adana Askeri Hastanesinde askerlik görevini tamamladı.

1983'te zorunlu hizmet ataması ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine Başasistan olarak başladı.

1994-2003 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin başhekimliğini sürdürdü.

Emekli olan Verimli 2005 - 2011 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim üyesi olarak görev almıştır. Şu an muayenehanesinde serbest hekimlik yapmaktadır.

"MÜGE ANLI'YA KIRGINIM" DEMİŞTİ

Arif Verimli daha önce yaptığı açıklamada Müge Anlı'nın düğününe kendisini davet etmediğini ifade etmişti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ayrılmasına ilişkin soru üzerine Arif Verimli, şu ifadeleri kullanmıştı:

"2008 yılından bu yana danışmanlığını yaptığım Müge Anlı ile Tatlı Sert programından kendi isteğimle ayrıldım. Öncelikle Müge Anlı ve Rahmi Özkan'a, her zaman saygı ve sevgi gördüğüm bütün ATV emekçilerine ve başta Taner Ercan olmak üzere Mavi Klaket Yapım'a çok teşekkür ederim. Deontoloji ve Tıbbi sınırlarımı bilmek benim yaşam tarzımdır, aşılamaz çizgimdir, meslek ilkemdir. Bunun için yüksek hassasiyet gösterme çabası beni yoruyor ve nihayetinde sağlığımdan olmak istemiyorum. Kimseye kırgın değilim, herkese gönülden başarılar diliyorum... Saygılarımla..."

